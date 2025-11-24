"입 계속 벌어져" 이지혜, 인중축소술 후 '부자연스러운 얼굴' 어쩌나
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 '인중 축소 수술' 후 근황을 공개하며 달라진 외모로 관심을 모으고 있다.
이지혜는 24일 SNS에 셀카 여러 장을 공개했다.
최근 인중 축소 수술을 받은 이지혜는 달라진 외모로 시선을 모았다. 수술 초기인 만큼 다소 부자연스러운 모습이었으며, 인중이 짧아지면서 윗입술이 위로 당겨져 입이 살짝 벌어진 듯한 표정이 눈길을 끌었다
이를 본 한 네티즌은 "입은 왜 계속 벌리고 있느냐"고 지적하는 댓글을 남기기도 했다.
앞서 이지혜는 유튜브 채널을 통해 인중 축소 수술을 받은 사실을 솔직하게 고백했다.
이지혜는 수술을 결심한 이유에 대해 "인중이 길다는 게 오랜 콤플렉스였다. 인중 길이가 4cm였다. 나이가 들며 더 길어지고, 실리프팅을 했을 때도 '인중 수술을 권한다'는 말을 계속 들으면서 결국 용기를 냈다"고 전했다.
하지만 수술 직후 다소 어색한 표정을 본 제작진은 "지금 코에 힘주고 계신 거 아니죠?"라며 "사진보다 실제가 덜하다. 원래 '토끼 같다', '쥐 같다'는 말까지 나왔다"고 솔직한 반응을 보였다.
구독자들 역시 "입이 너무 오므라들었다", "윗입술이 잘 안 움직이는 것 같다", "입이 모여 보여 답답해 보인다" 등의 의견을 남겼다.
한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.
