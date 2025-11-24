신봉선, 이이경 폭로와 '의미심장 타이밍'…'놀뭐' 하차 사태 재점화

|
[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 신봉선이 의미심장한 글을 남기면서, 최근 이이경의 '놀면 뭐하니?' 하차 폭로와 맞물려 논란이 다시 커지고 있다.
짧지만 강한 문장에 네티즌들은 즉각 반응했다. 이 글이 올라온 시점이 배우 이이경의 폭로와 맞물리면서다.
최근 이이경은 '놀면 뭐하니?'에서 자신이 제작진으로부터 하차 통보를 받았다고 밝히며 논란을 촉발했다.
신봉선은 2023년 하차 이후 "언짢은 부분이 분명 있었다", "기분 나빠요라고 말할 수 있는 나이 됐다", "제작진이나 나나 서로 불편했던 것 같다" 등의 솔직한 심경을 남겨 이미 갈등설이 존재했다.
정준하 역시 "통곡했다", "집에 있을 수가 없었다"고 털어놨고, 이이경은 "하차가 내 의사가 아니었다"고 추가 폭로했다.
이이경 논란과 맞물려 신봉선의 이번 메시지는 제작진과의 관계·하차 배경·내부 갈등설을 다시 불러오고 있다.
네티즌들은 ""정준하·신봉선·이이경까지…같은 패턴 아니냐", "이제야 퍼즐 맞춰진다" 등의 반응을 보이며 논란은 확대되는 모양새다.
