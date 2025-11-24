신봉선, 이이경 폭로와 '의미심장 타이밍'…'놀뭐' 하차 사태 재점화

기사입력 2025-11-24 16:38


[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 신봉선이 의미심장한 글을 남기면서, 최근 이이경의 '놀면 뭐하니?' 하차 폭로와 맞물려 논란이 다시 커지고 있다.

특히 이이경의 주장으로 프로그램 운영 방식이 도마에 오른 가운데, 신봉선이 남긴 메시지의 타이밍이 겹치며 과거 하차 멤버들의 사례까지 재조명되는 분위기다.

신봉선은 24일 SNS에 "아침 좋은 글 투척"이라며 "존중해주지 않는 이에게 나를 구겨 맞추지 말 것"이라는 문구를 올렸다.

짧지만 강한 문장에 네티즌들은 즉각 반응했다. 이 글이 올라온 시점이 배우 이이경의 폭로와 맞물리면서다.

최근 이이경은 '놀면 뭐하니?'에서 자신이 제작진으로부터 하차 통보를 받았다고 밝히며 논란을 촉발했다.

이에 앞서 정준하, 신봉선, 박진주, 미주 등도 비슷한 시기에 갑작스럽게 프로그램에서 빠져나간 인물들이다.

신봉선은 2023년 하차 이후 "언짢은 부분이 분명 있었다", "기분 나빠요라고 말할 수 있는 나이 됐다", "제작진이나 나나 서로 불편했던 것 같다" 등의 솔직한 심경을 남겨 이미 갈등설이 존재했다.

정준하 역시 "통곡했다", "집에 있을 수가 없었다"고 털어놨고, 이이경은 "하차가 내 의사가 아니었다"고 추가 폭로했다.


이이경 논란과 맞물려 신봉선의 이번 메시지는 제작진과의 관계·하차 배경·내부 갈등설을 다시 불러오고 있다.

네티즌들은 ""정준하·신봉선·이이경까지…같은 패턴 아니냐", "이제야 퍼즐 맞춰진다" 등의 반응을 보이며 논란은 확대되는 모양새다.

