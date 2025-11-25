쯔양, 다이어트·운동 없이 7kg 감량..전현무 "너무 말랐다" 깜짝(톡…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무가 먹방 유튜버 쯔양을 부러워했다.
쯔양은 "그건 제일 많이 쓴 어플 한 개만 계산한 거다"라며 "이제는 배달 음식을 너무 많이 먹다 보니 배달 맛집을 보면 금방 안다"고 말했다. 이어 "리뷰와 사진을 확인하고, 가게 이름을 다른 앱에도 검색한다. 리스트를 모은 뒤 하루에 다 시킨다"라며 꿀팁을 공개했다.
이찬원이 "녹화 중에도 배가 고플 때가 있냐"고 묻자, 쯔양은 "배고프다"며 미리 주머니에 챙겨온 간식을 수줍게 공개했다. 이에 전현무는 "뭐냐. 자기만 먹냐"며 농담해 웃음을 자아냈다.
특히 전현무는 "너무 부럽다. 열받는다. 나는 물만 먹어도 찐다"며 "커피만 먹어도 살이 쪄서 지금 보면 오프닝 때 얼굴과 다르다"고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.
한편 쯔양은 최근 유튜브 채널 '시즌비시즌'에 출연해 7kg 감량했다고 밝혔다. 이날 쯔양을 오랜만에 봤다는 비는 쯔양의 달라진 모습에 "너무 예쁘다"라고 칭찬했고, 쯔양은 "얼굴 살이 많이 빠졌다. 처음 뵀을 때보다 7kg 차이 날 거다"라고 설명했다.
이에 비는 "요즘 식단 관리하니?"라고 물었고 쯔양은 "아니요, 저 요즘 더 먹는다"고 답했다.