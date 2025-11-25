홍윤화, ♥김민기와 결혼 7년 만에 중대 발표 "결심하고 이 자리 나와"(동상이몽)
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 홍윤화가 다이어트를 결심했다.
25일 SBS '너는 내 운명-동상이몽2' 측은 "[12월 1일 예고] "진짜? 말하게?" 김민기×홍윤화, 결혼 생활 7년 만에 결심한 한 가지 중대발표♨"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.
이날 홍윤화는 남편 김민기와 함께 등장해 "개그맨 13호 커플이다"라며 "제가 중대발표를 하려고 나왔다"고 말하며 시청자들의 기대감을 높였다. 김민기는 "진짜? 말하게? 진지하게 생각하고 말하라"며 분위기를 고조시켰고, 홍윤화는 "결심하고 이 자리에 나온 거다. 제 인생 마지막 다이어트를 결심하고 나왔다"고 선언했다.
홍윤화는 "40kg 빼겠다"라고 선언하고 조금씩 감량 중이라며, 현재는 목표의 절반인 20kg를 감량했다고 전했다. 이어 그는 "남은 20kg만 더 덜어내면 된다"며 "평생 건강을 지킬 수 있는 방법을 찾았다"고 덧붙여 폭풍 감량을 도와준 특별한 비법을 공개할 것을 예고해 시청자들의 궁금증을 자아냈다.
홍윤화의 다이어트 근황과 비법은 오는 12월 1일 밤 10시 10분 SBS '너는 내 운명-동상이몽2'에서 확인할 수 있다.
한편 홍윤화와 김민기는 지난 2018년 결혼했다.
