'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

기사입력 2025-11-25 07:03


[스포츠조선 김준석 기자] 현역 최고령 배우로 활약해온 배우 이순재가 25일 새벽 별세했다. 향년 91세.

한국 드라마와 연극, 영화 전반을 관통해온 '국민 배우'의 갑작스러운 부고에 방송가는 깊은 슬픔에 빠졌다.

유족에 따르면 이순재는 최근까지 건강 관리를 유지하며 활동해왔으나, 고령으로 세상을 떠났다. 그는 작년까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며', KBS 2TV '개소리' 등에 출연하며 마지막 순간까지 연기 혼을 불태웠다.

1934년 함경북도 회령에서 태어난 이순재는 4살 때 서울로 내려와 남대문 시장에서 장사를 돕던 어린 시절을 보냈다. 해방과 6·25전쟁을 모두 겪은 세대였다.

서울대 철학과 재학 중 영국 배우 로렌스 올리비에의 영화 '햄릿'에 매료되면서 연기자의 길을 택했다.

1956년 연극 '지평선 넘어'로 데뷔한 뒤 1965년 TBC 전속 배우가 되며 한국 방송사와 함께 성장한 살아있는 역사로 평가받았다.

그가 출연한 작품은 140편 이상의 드라마, 단역 포함 시 수백 편을 넘는다.

한 달에 30편 출연을 소화한 적도 있을 정도로 '연기 장인'으로 불렸다.


대표작인 '사랑이 뭐길래'는 최고 시청률 65%를 기록하며 한국 드라마의 전설로 남아 있다.

이순재는 코믹과 인간미 넘치는 연기로 새로운 팬층을 형성했고 '야동 순재'라는 별명까지 얻으며 세대를 뛰어넘는 인기를 누렸다.

또 예능 '꽃보다 할배'에서는 지치지 않는 체력과 직진 발걸음으로 '직진 순재'라는 애칭을 얻었다.

이순재는 구순을 눈앞에 두고도 연극 무대에 다시 올랐다.

'장수상회'(2016), '앙리할아버지와 나'(2017), '리어왕'(2021) 등을 통해 연기 혼을 불태우기도 했다.

특히 200분짜리 '리어왕'을 완벽하게 소화해 "90세의 기적"이라는 찬사를 받았다.

2023년에는 연출자로 데뷔해 후배들과 함께 '갈매기'를 대극장에 올리며 새로운 도전을 이어갔다.

이순재는 1992년 제14대 국회의원으로 당선돼 정치권에 몸담기도 했다.

또한 최근까지 가천대 연기예술학과 석좌교수로 재직하며 후학 양성에도 헌신했다.

이순재는 작년 10월, 건강 문제로 활동을 잠정 중단하기 전까지도 무대와 방송을 오가며 활발한 연기 활동을 이어왔다.

2023년 KBS 연기대상에서는 역대 최고령 대상 수상자라는 기록도 남겼다.

한국 드라마, 영화, 예능을 관통한 살아있는 전설의 퇴장은 세대를 넘어 깊은 슬픔을 남기고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

