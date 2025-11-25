김영철, 생방송 중 故 이순재 별세 비보 전하며 울컥…"친정 어른 떠난 느낌"

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김영철이 생방송 도중 '국민 배우' 고(故) 이순재의 별세 소식을 전하며 숙연한 분위기를 이끌었다.

25일 오전 방송된 SBS 파워FM '김영철의 파워FM'에서 김영철은 정상근 기자와 함께 '8시 뉴스' 코너를 진행하던 중 이순재의 별세 소식을 언급했다.

그는 "정말 안타까운 소식입니다. 오늘 새벽 국민 배우 이순재 선생님이 별세하셨다고요"라며 조심스럽게 비보를 전했다.

정상근 기자는 "원로배우이자 최고령 현역 배우였던 이순재 선생님이 오늘 새벽 향년 91세로 별세하셨다"며 생애와 업적을 상세히 소개했다.

김영철은 소식을 들은 뒤 "배우님의 영면은 마치 친정 어르신이 돌아가신 것 같은 느낌"이라며 울먹인 청취자의 메시지를 소개했다.

그는 "연예계에서도 후배들에게 존경과 사랑을 받으셨던 분"이라며 고인의 명복을 빌었다.

고(故) 이순재는 11월 25일 별세했다. 향년 91세. 함북 회령 출신으로 서울고, 서울대 철학과를 졸업한 뒤 KBS 1기 탤런트로 데뷔해 국내 최고령 현역 배우로 활동했다. '사랑이 뭐길래', '목욕탕집 남자들' 등 '국민 아버지' 이미지를 남긴 대표작으로 큰 사랑을 받았다.

지난해 말부터 건강 이상설이 제기됐고, 올해 초 '2024 KBS 연예대상'에서 드라마 '개소리'로 대상을 받으며 마지막 공식석상에 섰다. 이후 4월 한국PD대상에는 불참했다.

