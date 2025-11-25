‘경도를 기다리며’ 박서준·원지안, 세 번째 재회…엇갈린 시선 속 숨겨진 진심

기사입력 2025-11-25 08:40


‘경도를 기다리며’ 박서준·원지안, 세 번째 재회…엇갈린 시선 속 숨겨진…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박서준과 원지안의 엇갈린 감정선을 담아낸 '경도를 기다리며' 캐릭터 포스터가 공개되며 궁금증을 증폭시키고 있다.

JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 두 번의 연애 끝에 헤어졌던 이경도(박서준)와 서지우(원지안)가 불륜 스캔들 기사 속 '기자'와 '스캔들 당사자의 아내'로 다시 만난 뒤, 예상치 못한 감정의 소용돌이에 휘말리는 로맨스다.

캐릭터 포스터에는 우연 같지만 필연처럼 다시 마주한 두 사람의 복잡한 감정이 담겨 있다. 카페 안에서 창밖을 바라보는 이경도의 표정에는 반가움, 불편함, 미련이 공존한다. 그 시선을 정면으로 마주하는 서지우는 오랜 시간이 지나도 쉽게 지워지지 않았던 그리움을 애틋하게 품어낸다.

하지만 시선만 애틋할 뿐 두 사람 사이에는 풀리지 않은 매듭이 남아 있다. "넌 여전히 잔인하구나", "경도는 기다리면 온다며"라는 문구는 서로에게 쌓였던 감정의 층위를 드러내며 이별 이후 간직해온 상처를 암시한다.

두 번 헤어졌던 연인이 세 번째 재회를 맞은 순간. 같은 곳을 보지만 서로 다른 마음자리에서 서 있는 이경도와 서지우가 어떤 관계 변화에 직면하게 될지 관심이 쏠린다.

박서준, 원지안의 관계를 다시 뒤흔들 '세 번째 재회'를 그린 JTBC '경도를 기다리며'는 오는 12월 6일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

4.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

5.

손연재, 힘들지만 한국 떠난다 "미국서 독박 육아 각오"

연예 많이본뉴스
1.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

4.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

5.

손연재, 힘들지만 한국 떠난다 "미국서 독박 육아 각오"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.