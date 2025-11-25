‘키스는 괜히 해서!’ 장기용, 안은진 소유 선언에 로맨스 본격 시동

기사입력 2025-11-25 08:49


[스포츠조선 조민정 기자] '키스는 괜히 해서!' 장기용이 안은진에게 뜻밖의 선언을 던진다.

SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'가 '아는 맛'의 로코 감성을 극대화하며 국내외 시청자들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 방송 첫 주부터 넷플릭스 글로벌 순위 상위권에 진입한 데 이어, 최근 3회·4회 연속 자체 최고 시청률을 경신하며 평일 미니시리즈 정상을 굳혔다.

특히 지난 20일 방송된 4회 엔딩은 화제를 모았다. 고다림(안은진)이 채권업자들에게 끌려가자 공지혁(장기용)이 블랙카드를 쥐고 나타나 "얼마면 돼?"라고 말하며 그녀를 구해낸 장면. 시원한 전개와 공지혁 특유의 무심한 매력이 겹쳐 시청자들의 반응은 폭발적이었다.

제작진은 25일, 5회 방송을 하루 앞두고 두 사람의 후속 장면을 공개했다. 다림의 손목을 풀어주기 위해 무릎을 꿇은 공지혁 그리고 이내 다림을 번쩍 안아 들고 자리를 벗어나는 순간이 포착된 것. 위기 뒤 더 가까워진 두 사람의 변화에 기대감이 높아지고 있다.

또한 제작진은 5회에 대한 강력한 힌트도 공개했다. 바로 공지혁이 고다림을 향해 "고다림 씨는 내 겁니다"라는 폭탄 선언을 한다는 것. 그동안 유부녀라고 오해하며 자신의 감정을 숨겨왔던 공지혁이 어떤 계기로 마음을 드러내게 됐을지 궁금증이 커진다.

제작진은 "오는 26일 방송되는 5회에서는 두 사람의 쌍방 속앓이 로맨스가 본격적으로 가속화된다"며 "장기용·안은진이 감정을 숨기고 드러내는 미묘한 순간들을 설렘과 긴장감으로 완성했다, 많은 관심 바란다"고 전했다.

도파민 가득한 장기용·안은진 케미가 펼쳐지는
SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 5회는 11월 26일 수요일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

