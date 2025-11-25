태연, 두 손 모아 故이순재 추모..함께 찍은 흑백사진에 먹먹
[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 '소녀시대' 태연이 배우 고(故)이순재를 추모했다.
25일 태연은 자신의 SNS 계정에 기도하는 손 모양의 이모지콘과 함께 흑백 사진 한 장을 올렸다.
사진에는 태연이 소녀시대 멤버 유리, 고 이순재와 함께 포즈를 취하고 있는 모습이 담겨있다.
해당 사진은 태연이 유리와 이순재가 함께했던 연극 '앙리 할아버지와 나'를 관람한 후 찍은 인증 사진이다. 태연은 과거 이순재와 인연을 전하며 고인을 추모해 먹먹함을 자아냈다.
현역 '최고령 배우'로 활동해온 배우 이순재는 이날 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세.
고인은 고령의 나이에도 방송, 영화, 연극 등 장르를 구분하지 않고 활발한 활동을 펼쳐왔다. 최근까지 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리' 등에 출연하며 연기에 대한 열정을 놓지 않았다.
이순재의 별세 소식에 연예계에서는 슬픔에 잠긴 동료 배우들의 추모가 이어졌다.
MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'에서 함께 출연한 배우 정보석은 "선생님, 그동안 너무나 감사했습니다. 연기도, 삶도, 배우로서의 자세도 많이 배우고 느꼈습니다"라며 "제 인생의 참 스승이신 선생님. 선생님의 한 걸음 한 걸음은 방송 연기의 시작이자 역사였다"고 전했다.
