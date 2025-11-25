고원희, 2년만 이혼 "혼인신고 안해...올해 초 결혼생활 마무리" [공식]

기사입력 2025-11-25 08:58


고원희, 2년만 이혼 "혼인신고 안해...올해 초 결혼생활 마무리" [공…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고원희가 결혼 약 2년 만에 이혼했다.

25일 고원희 소속사 고스트 스튜디오 측은 "고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했다"며 이혼 소식을 알렸다.

이어 "결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며, 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했음을 알려드린다"고 전했다.

소속사는 "상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드린다"면서 "고원희는 앞으로도 변함없이 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 늘 최선을 다할 예정이니 많은 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

한편 고원희는 지난 2022년 10월 비연예인 연인과 결혼했으나, 약 2년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

이하 소속사 공식입장

안녕하세요. 고스트 스튜디오입니다.


금일 보도된 당사 배우 고원희 관련하여 공식 입장을 전해드립니다.

고원희 배우가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했습니다.

결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며, 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했음을 알려드립니다.

상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드립니다.

고원희 배우는 앞으로도 변함없이 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 늘 최선을 다할 예정이니 많은 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

