"교환 불가한 첫사랑男"…'만약에 우리' 구교환, 현실 남친美 장착 스크…

"교환 불가한 첫사랑男"…'만약에 우리' 구교환, 현실 남친美 장착 스크린 컴백
[스포츠조선 조지영 기자] 현실 공감 멜로 영화 '만약에 우리'(김도영 감독, 커버넌트픽처스 제작)가 배우 구교환의 상업영화 첫 멜로 연기로 많은 기대를 모으고 있다.
내달 31일 개봉 예정인 '만약에 우리'가 공개되는 콘텐츠마다 예비 관객 각자의 지난 사랑을 떠오르게 만들며 다양한 세대의 사랑 이야기를 소환하고 있다. 이 중심에는 캐릭터에 생명력을 불어넣은 배우들이 있다. 이 중 커리어 사상 가장 깊은 연애담으로 돌아온 구교환은 '만약에 우리'에서 삼수를 거쳐 컴퓨터 공학과에 재학 중인 은호 역을 맡아 열연을 펼쳤다.
구교환은 누구나 경험해보는 첫사랑의 설렘부터 이별 후 밀려오는 후회까지, 복합적인 감정을 세밀하고도 현실적으로 연기해 관객들의 공감대를 넓힐 예정이다. 10년이 흐른 후 뜻하지 않은 재회의 순간이 주는 찰나의 반가움과 슬픔, 떨림까지 오직 그만의 연기로 깊이 있게 살려냈다.
구교환과 호흡을 맞춘 문가영은 그에 대해 "은호 역할을 구교환 만의 색깔로 소화하는 걸 보며 깜짝 놀랐다. 천재라 생각했다. 구교환이 있었기에 코믹한 장면들도 더욱 다양하고 생동감 있게 탄생할 수 있었다"며 현실 남자친구 같은 케미스트리를 선보일 구교환의 연기에 기대감을 높였다.
2018년 개봉한 유약영 감독의 중국 영화 '먼 훗날 우리'를 리메이크 한 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 남녀가 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 이야기를 다룬 작품이다. 구교환, 문가영이 출연했고 배우 출신 연출가 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 31일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
