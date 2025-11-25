서예지, '롤모델' 故이순재 추모 "사랑합니다, 영원히 기억하겠습니다"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 서예지가 고(故)이순재를 추모했다.

서예지는 25일 "가장 존경하고 사랑하는 선생님, 사랑합니다. 감사했습니다. 영원히 기억하겠습니다"라는 추모 메시지를 전했다.

이와 함께 공개한 사진 속 서예지는 생전 이순재와 함께 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 먹먹함을 자아냈다.

서예지는 드라마 데뷔작인 tvN 시트콤 '감자별 2013QR3'에서 이순재와 인연을 맺은 바 있다.


당시 한 매체와의 인터뷰에서 서예지는 롤모델을 이순재로 꼽으며 "'감자별'로 인연을 맺었는데, 정말 대단하다. '감자별'만 하는 게 아닌데 지치지 않고 하시더라. 작품마다 이미지도 다르시고, 정말 성실하신 점을 보고 느낀 점이 많았다"고 존경심을 드러냈다.


현역 '최고령 배우'로 활동해온 배우 이순재는 이날 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세.

이순재의 별세 소식에 연예계에서는 슬픔에 잠긴 동료 배우들의 추모가 이어졌다. MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'에서 함께 출연한 배우 정보석은 "선생님, 그동안 너무나 감사했습니다. 연기도, 삶도, 배우로서의 자세도 많이 배우고 느꼈습니다"라며 "제 인생의 참 스승이신 선생님. 선생님의 한 걸음 한 걸음은 방송 연기의 시작이자 역사였다"고 전했다.

고인의 빈소는 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 오는 27일 오전 6시 20분 엄수되며, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.

jyn2011@sportschosun.com

