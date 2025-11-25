'케냐 간 세끼' 은지원 "넷플릭스行에 어? 무거워져..말장난 이해하실까"

기사입력 2025-11-25 11:43


'케냐 간 세끼' 은지원 "넷플릭스行에 어? 무거워져..말장난 이해하실까…
넷플릭스 '케냐 간 세끼' 제작발표회가 25일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 은지원, 이수근, 규현이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.25/

[스포츠조선 문지연 기자] 은지원과 규현이 '케냐 간 세끼'의 넷플릭스행에 대해 언급했다.

넷플릭스는 25일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 예능 '케냐 간 세끼'의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 이수근, 은지원, 규현이 참석했다.

은지원은 "(넷플릭스에서 방영하는지) 셋다 모르고 진행됐다. 600만 기념이라 해서 십오야 유튜브 채널인 줄 알았는데, 갑자기 넷플릭스라고 해서 어깨가 무거워졌다. 세계에 나간다는 생각에 부담이 확 왔다. 우리가 하는 이런 즉흥으로 받아들일 수 있는 개그가 통역으로 이게 되려나 이런 생각도 들었다"고 말했다.

규현은 "제가 넷플릭스 예능을 우리나라에서 제일 많이 한 걸로 안다"며 "형들이랑 같이 가면서 형들이 하는대로 잘 이끌리고 휩쓸리는 스타일이라 조언이라기 보다는 걱정은 했다. 우리가 하는 말장난이나 개그를 어떻게 번역을 하실까. 그리고 가장 재미있는 것은 넷플릭스로 나오게 되면 각국의 언어로 더빙이 들어가는데 그게 진짜 재미가 있다. 그래서 기대가 됐다"고 말했다.

'케냐 간 세끼'는 믿고 보는 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기를 담은 예능 프로그램. 케냐의 광활한 대자연과 하나 된 세끼 형제들의 좌충우돌 사파리 접수 여행이 싱싱한 날것의 웃음을 선사할 예정이다. '1박 2일'부터 '삼시세끼' '윤식당' '신서유기' '뿅뿅 지구오락실' '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다' 시리즈 등 레전드 히트작들을 탄생시킨 나영석 사단이 넷플릭스에서 처음 선보이는 예능으로, 나영석 PD와 김예슬 PD가 공동 연출을 맡았다.

'케냐 간 세끼'는 25일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

