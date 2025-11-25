'케냐 간 세끼' 은지원 "넷플릭스行에 어? 무거워져..말장난 이해하실까…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 은지원과 규현이 '케냐 간 세끼'의 넷플릭스행에 대해 언급했다.
규현은 "제가 넷플릭스 예능을 우리나라에서 제일 많이 한 걸로 안다"며 "형들이랑 같이 가면서 형들이 하는대로 잘 이끌리고 휩쓸리는 스타일이라 조언이라기 보다는 걱정은 했다. 우리가 하는 말장난이나 개그를 어떻게 번역을 하실까. 그리고 가장 재미있는 것은 넷플릭스로 나오게 되면 각국의 언어로 더빙이 들어가는데 그게 진짜 재미가 있다. 그래서 기대가 됐다"고 말했다.
'케냐 간 세끼'는 믿고 보는 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기를 담은 예능 프로그램. 케냐의 광활한 대자연과 하나 된 세끼 형제들의 좌충우돌 사파리 접수 여행이 싱싱한 날것의 웃음을 선사할 예정이다. '1박 2일'부터 '삼시세끼' '윤식당' '신서유기' '뿅뿅 지구오락실' '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다' 시리즈 등 레전드 히트작들을 탄생시킨 나영석 사단이 넷플릭스에서 처음 선보이는 예능으로, 나영석 PD와 김예슬 PD가 공동 연출을 맡았다.
