‘야구여왕’ 첫 감독 도전 추신수 “여성 국가대표 배출이 목표”

25일 신도림 더세인트 그랜드볼룸에서 채널A 예능 '야구여왕' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 추신수. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.25/
[스포츠조선 조민정 기자] 은퇴 후 감독직이라는 새로운 도전에 나선 추신수 감독이 남다른 목표와 각오를 전했다.
25일 오후 구로구 더세인트 신도림 그랜드볼룸에서는 채널A 신규 예능 '야구여왕' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 박세리, 추신수, 이대형, 윤석민, 김민지, 김온아, 김성연, 신재호 PD, 강숙경 작가가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다. '야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목의 '레전드 여성 선출'들이 '야구'라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티 프로그램. '강철부대W'의 신재호 PD와 '피지컬100' 시리즈를 총괄한 강숙경 작가가 또 한 번 의기투합한 스포츠 예능으로, 단장 박세리의 지휘 아래 감독 추신수, 코치 이대형·윤석민이 탄탄한 '감코 라인업'을 구축하며 론칭 단계부터 높은 관심을 받고 있다.
국내 50번째로 창단된 여성 야구단 '블랙퀸즈'에는 육상 김민지, 리듬체조 신수지, 핸드볼 김온아·박하얀, 유도 김성연, 수영 정유인, 스피드스케이팅 김보름, 소프트볼 아야카, 복싱 최현미, 사격 박보람, 조정 이수연, 축구 주수진, 아이스하키 신소정, 배드민턴 장수영, 테니스 송아까지 총 15명이 최종 합류했다. 모두 각자의 종목에서 나라를 대표했던 선수들인 만큼 낯선 '야구'라는 새 종목과 만나 어떤 성장 과정을 만들어낼지 기대가 쏠린다.
이날 박세리 단장은 "창단식을 가지면서 목표를 세웠다"며 "전국대회 우승을 앞두고 있다. 정말 기대도 크고 욕심 낼 만하다고 생각한다. 결과로 충분히 가능하다고 믿는다"며 담대한 포부를 밝혔다. 초보팀을 넘어 실력으로 증명하겠다는 의지가 그대로 묻어났다.
추신수 감독 역시 최종 목표를 보다 구체적으로 제시했다. 그는 "모든 스포츠가 어렵지만 야구는 특히 해야 할 게 많다. 그런데 선수들이 생각보다 훨씬 빨랐다"며 팀의 성장 속도에 엄지를 치켜세웠다. 이어 "최종 목표는 '블랙퀸즈'에서 여성 국가대표 선수가 단 한 명이라도 배출되는 것"이라며 "충분히 가능하다고 본다"고 강조했다. 단순히 예능을 넘어 여성 야구 저변 확대라는 방향성을 명확히 드러낸 대목이다.
국내 최초로 본격적인 여성 스포츠 선수단이 야구단을 구성해 도전하는 프로그램이라는 점은 의미가 크다. 특히 최근 미국 여자 프로야구 리그(WPBL)에서 한국 선수 3명이 상위 라운드에 연달아 지명되며 여성 야구의 위상이 고조된 가운데, '야구여왕'이 어떤 흐름을 만들어낼지 주목된다.
야구는 처음이지만 승부는 익숙한 각 분야 '스포츠 여왕'들이 본격적으로 '야구'에 도전, 여성 스포츠의 새 역사를 써 내려갈 채널A '야구여왕'은 25일 오후 10시 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com