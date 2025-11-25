‘야구여왕’ 핸드볼 국대출신 김온아 “훈련량 살벌…이럴 거면 한 시즌 더…

25일 신도림 더세인트 그랜드볼룸에서 채널A 예능 '야구여왕' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 야구여왕 김온아, 김민지, 김성연. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.25/
[스포츠조선 조민정 기자] 배구·핸드볼·육상 각 종목을 평정했던 국가대표 출신 선수들이 '야구'라는 낯선 무대에서 새로운 도전을 시작했다.
25일 오후 서울 구로구에서 열린 채널A 신규 예능 '야구여왕' 제작발표회에서 블랙퀸즈 소속 김온아, 김성연, 김민지 선수는 출연 결심 계기와 첫 도전 과정에서의 어려움을 솔직하게 털어놨다.
'야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목의 '레전드 여성 선출'들이 '야구'라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티 프로그램.
핸드볼 국가대표 출신 김온아는 "무릎 부상이 잦았고 야구에 대한 도전 자체가 망설여졌다"며 "훈련 강도가 생각보다 높아 '이럴 거면 핸드볼을 한 시즌 더 뛰었어야 했다'는 생각까지 들었다"고 고백했다. 이어 "은퇴 이후 공허함이 컸는데 새로운 도전을 통해 선수들과 다시 뛸 수 있다는 점이 용기를 냈다. 더울 때 덥고 추울 때 추운 야구장 환경도 적응이 필요했다"고 말했다.
유도 국가대표 출신 김성연은 "유도는 개인전 중심이라 팀플레이가 낯설었다"며 "처음 야구 시작했을 때 내 실수로 팀에 피해가 가는 게 가장 힘들었다"고 털어놨다. 하지만 그는 "혼자 자책하고 힘들어할 때 팀원들이 '괜찮다, 잡아주겠다'며 다독여줬다"며 "서로 지지하고 돕는 마음이 생기면서 보람을 크게 느꼈다"고 전했다.
육상선수 김민지는 뜻밖의 계기를 밝혔다. 그는 "한화이글스를 좋아한다. 늘 TV 보면서 욕을 하는데, 욕을 줄이려면 직접 뛰어봐야 한다고 생각했다"고 웃으며 말했다. 이어 "막상 해보니 야구는 정말 힘들었고, 시합 뛰는 선수들이 정말 멋지고 기특하게 느껴졌다"고 덧붙였다. 육상과 병행에 대해선 "연습을 자주 참석하지 못하는 게 아쉬웠다. 대신 팀원들이 빠르게 성장해 자극이 됐다. 빨리 따라잡아야겠다는 마음으로 임하고 있다"고 밝혔다.
각자 종목의 정상에 서본 선수들이 다시 한 번 '초심자'가 되어 낯선 그라운드에 서는 과정. '야구여왕'은 그들의 땀, 감정, 성장 서사를 통해 국내 여성야구의 또 다른 출발점을 기록할 전망이다.
채널A '야구여왕'은 25일 오후 10시 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com