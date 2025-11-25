한복 디자이너 박술녀, 故 이순재 수의 준비…"아픈 것 알고 있어 미리 준비"
[스포츠조선 김준석 기자] 한복 디자이너 박술녀가 별세한 국민배우 故 이순재의 수의를 직접 준비했다고 밝혀 고인을 향한 깊은 존경과 애틋한 마음을 전했다.
25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 30호실에 고 이순재의 빈소가 차려졌다. 상주는 아내 최희정 씨와 아들, 딸이 맡았다.
이날 빈소를 찾은 박술녀는 직접 고인의 상복을 준비했다고 전하며 "(이순재 선생님이) 아픈 것을 알고 있었다. 작년부터 많이 힘들어하신 걸로 알고 있다"고 담담히 말했다.
이어 "음식을 잘 드시지 않아 사모님께서 걱정을 많이 하셨다. 상태가 더 안 좋아지신 건 올해 초라고 들었다"며 안타까운 마음을 감추지 못했다.
특히 박술녀는 이날 유족의 상복과 고인의 수의를 직접 챙기며 각별한 인연을 드러냈다.
평소 원로 배우들의 수의를 준비해왔다고 밝힌 박술녀는 "배우들이 85세 정도가 되시면 내가 미리 준비를 한다"며 "지금 사모님을 상복으로 갈아입혀 드렸다. 이제 (이순재) 선생님 수의를 챙기러 간다"며 "합의가 돼 선생님을 내 옷으로 보내드리게 돼 마음이 놓인다"고 말했다
앞서 이순재는 이날 새벽 별세했다. 향년 91세. 발인은 27일 오전 6시 20분, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.
