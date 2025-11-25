‘야구여왕’ 감독 추신수 “여자야구팀 존재도 몰랐다…미안함과 감사함 공존”
|25일 신도림 더세인트 그랜드볼룸에서 채널A 예능 '야구여왕' 제작발표회가 열렸다. 소감을 말하고 있는 추신수. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.25/
[스포츠조선 조민정 기자] 첫 감독직을 맡은 추신수 선수가 한국 여성 야구단에 대한 인지 부족에 대해 사과의 말을 전했다.
25일 오후 서울 구로구 더세인트 신도림 그랜드볼룸에서 채널A 신규 예능 '야구여왕' 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 박세리 단장을 비롯해 추신수 감독, 이대형·윤석민 코치, 김온아·김성연·김민지 등 블랙퀸즈 선수단과 신재호 PD, 강숙경 작가가 참석해 프로그램에 대한 비하인드를 전했다.
'야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목의 '레전드 여성 선출'들이 '야구'라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티 프로그램.
추신수 감독은 이날 "솔직히 여자 야구단이 존재하는지도 몰랐다"고 털어놓으며 "이번 프로그램을 통해 감사함과 미안함이 공존하는 것을 느꼈다. 여성 분들이 야구를 이렇게 좋아하는 줄은 알고 있었지만 실제 현장에서 유니폼을 입고 야구를 한다는 건 상상 못 했다"며 재차 속내를 드러냈다.
이어 "여자야구에 관심이 부족했던 것도 사실이었다"며 "예능이었지만 두세 차례 촬영을 진행하면서 진짜 사명감이 생겼다. 여성 야구를 알리고 싶다"고 강조했다.
추 감독은 "한국 프로야구가 1000만 관중을 기록하며 인기를 끌고 있는데, 기저에는 분명 여성 팬들의 힘이 있다고 생각한다. 이제는 진짜로 여성 선수들이 뛰는 현장을 많이 보여줘야 한다"며 "저희 프로그램이 그 출발점이 되길 바란다"고 덧붙였다.
박세리 단장은 "전국대회 우승도 욕심 낼 만하다. 가능하다고 믿는다"고 자신감을 드러냈고 추 감독은 "최종 목표는 블랙퀸즈에서 여성 국가대표 선수 한 명이라도 배출하는 것"이라고 밝혔다.
한편 '야구여왕'은 25일 오후 10시 채널A에서 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
