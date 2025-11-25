[SC현장] "비혼주의자는 아닙니다만"…'윗집사람들' 하정우표 코믹 현실…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 섹다르고 발칙한 배우 하정우의 네 번째 연출작이 침체된 연말 극장가 분위기를 살릴 수 있을까.
특히 '윗집 사람들'은 '롤러코스터'(13) '허삼관'(15) '로비'(25)를 통해 꾸준히 자신 만의 연출 세계를 펼친 배우 하정우의 네 번째 장편 연출작으로 화제를 모았다. 직접 출연은 물론 감독까지 두 마리 토끼를 잡은 하정우는 유쾌하지만, 날카로운 시선으로 부부의 관계, 인간의 욕망, 타인과의 불편한 거리감 등 누구나 공감할 수 있는 감정의 이면을 깊고 재치 있게 풀어냈다. 더불어 아랫집 부부인 정아와 현수로 변신해 현실적인 갈등과 감정을 날것 그대로 구현한 공효진과 김동욱, 기존의 유쾌한 이미지와는 완전히 다른 고요하면서도 아이러니한 테라피스트 수경으로 변신한 이하늬 등 각자의 호흡과 리듬으로 '윗집 사람들' 속 케미스트리를 완성했다.
기자간담회에 앞서 하정우 감독을 비롯한, 공효진, 김동욱, 이하늬는 고(故) 이순재를 애도하는 묵념을 진행하며 애도의 뜻을 전했다.
|
그는 "관객과 많이 만날 수 있다면 좋을 것 같다. 관전 포인트를 말하기 어려운 영화다. 코미디 영화라는 장르처럼 되어 있지만 나는 코미디 영화라고 국한하지 않는다. 배우들과 협업해서 잘 짜여진 이야기를 잘 풀어내고 싶었다. 스페인 원작을 보고서도 똑같이 느꼈다. 충분히 이해할 수 있었던 스토리인 것 같다. 연말에 많은 사람과 이야기를 듣고 보고 할 수 있는 작품이 된 것 같다"고 자평했다.
'윗집 사람들' 배우 중 유일한 싱글인 하정우는 "나는 비혼주의자는 아니다"라며 "내 주변에도 결혼한 사람이 많고 세 배우의 결혼 라이프를 유심히 지켜봤다. 똑같이 사람 사는 것이고 여자친구와 오랜 연인 생활을 이어갔다면 권태로운 부부와 비슷하지 않을까 생각하며 작품을 만들었다"고 머쓱해했다.
|
공효진은 "영화 초반 김동욱과 정말 진짜 부부같은 케미를 만들어 보자고 이야기를 했다. 소원한 부부 관계를 숨기고 겉치장에 신경쓰는 아내의 모습으로 보이고 싶었다. 그런 관계에서 남편과 끝내 타협되지 않아 티격태격하는 부부의 케미를 보여주고 싶었다"며 "영화를 찍는 동안 하정우 감독은 특별한 디렉션은 없었다. 그저 우리는 초현실적인 부부의 모습을 보이려고 노력했다"고 밝혔다.
김동욱은 "드라마에서 권태로운 부부의 모습을 보여주는 작품이 좀 있었다. 하지만 우리는 전형적이지 않고 상투적이지 않는 모습으로 보이고 싶었다. 부부의 권태로운 모습을 디테일하게 표현하려고 노력했는데 그런 부분이 보였다면 다행일 것 같다"고 안도했다.
이에 "공교롭게 나와 김동욱 모두 신혼이라 아랫집 부부의 모습을 공감하기 힘들었지만 결혼 생활이 좀 된 부부들의 이야기를 들어보고 참고하려고 했다"고 웃었다.
이하늬는 "한 공간에서 90% 이상 촬영을 이어갔다. 배우로서는 도와줄 수 있는 요소가 없었다. 오로지 배우들이 가지고 있는 에너지, 대사, 행동, 결 등의 앙상블이 중요했던 작업이었다. 그래서 더 예민하고 기민하게 준비를 했던 것 같다. 그런 부분이 관객에게 관전 포인트가 될 것 같다. 오로지 배우들의 하모니가 보이는 장르의 영화가 된 것 같아 반갑더라"고 자신했다.
|
이에 이하늬는 "'파스타' 때는 내가 너무 신인이었을 때였다. 그 당시엔 '어떻게 하면 저렇게 연기할까' 넋을 놓고 공효진 선배의 연기를 봤던 것 같다. 꼭 다시 작품을 하고 싶었다. 이번 생에는 다시 할 수 있는 기회가 없으려나 싶었는데 마침 '윗집 사람들' 제안이 왔다. 이번 작품은 공효진 선배가 정말 중추적인 역할을 했다. 아마 공효진 선배가 없었으면 이 작품을 하지 못했을 것이다. 당시 임신 상태였는데 감독, 남자 배우에게는 말 할 수 없는 부분이 있었다. 그런데 공효진 선배의 배려가 있어서 이 작품을 끝낼 수 있었다. 어떤 사람과 작품을 하는지 중요하다는 것을 다시 알게 됐다"고 덧붙였다.
|
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com