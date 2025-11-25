KBS, 故이순재 애도 "본관에 추모공간 마련, 韓 드라마 품격 높인 배…

25일 KBS 측은 "KBS는 오늘(25일) 새벽 영면에 드신 이순재 선생님과 유가족에게 깊은 애도의 뜻을 전합니다. '최고령 현역 배우'이셨던 고인은 한평생 열정적인 연기 활동으로 대한민국 드라마의 역사를 써오신 분이십니다. 고인은 우리나라에 컬러TV가 보급되기 전인 1965년 TBC 1기 전속 배우로 방송 드라마 연기를 시작하셨으며, 방송 기술의 발전과 함께 대한민국 TV 드라마의 품격을 크게 향상시키는데 평생 기여하셨습니다"라고 전했다.
이어 "특히 KBS에서는 《풍운》, 《보통 사람들》, 《목욕탕집 남자들》, 《엄마가 뿔났다》, 《개소리》까지 1980년대부터 2024년에 이르기까지 진심어린 연기로 시대와 세대를 아우르며 시청자들에게 깊은 울림을 남기셨습니다. KBS는 지난해 2TV 드라마 《개소리》에서 구순의 나이에 보여주신 연기 열정을 기려 고인을 KBS 연기대상 역사상 최고령 대상 수상자로 선정했습니다"라고 덧붙였다.
사진=KBS 제공
KBS는 이순재를 추모하기 위해 고인을 기리는 특별 프로그램을 편성하고 추모 공간도 마련했다. KBS2에서는 오늘밤 10시 45분부터 0시 5분까지 《추모특선 국민배우 이순재 '개소리 1~4회 몰아보기'》를, 내일(26일) 밤 11시 10분부터 0시 25분까지는 《추모특선 국민배우 이순재 '십분간, 당신의 사소한'》을 방영한다. KBSN에서는 27일(목) 오전 10시부터 《개소리》1~6회를, 28일(금) 오전 10시부터 《개소리》7~12회를 편성했다.
추모 공간은 서울 여의도 KBS 본관 2층에 마련됐다. 일반인들의 조문이 가능하며 오는 30일 일요일까지 운영된다.
한편 이순재는 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 지난해부터 건강이상설이 불거졌던 고인은, 지난해 KBS2 드라마 '개소리'에 출연하며 여전한 연기 혼을 불태웠으나 건강 문제로 연극 '고도를 기다리며'는 중도 하차, 휴식기를 가져왔다.
지난해 '2024 KBS 연기대상'에서 '개소리'로 대상을 수상했던 이순재는 "늦은 시간까지 와서 이렇게 격려해 주신 시청자 여러분, 또 집 안에서 보고 계실 시청자 여러분, 정말 평생 동안 신세 많이 지고 도움 많이 받았다. 감사합니다"라는 소감을 전한 바 있다.
빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며 발인은 오는 27일 오전 6시20분, 장지는 이천 에던낙원이다.