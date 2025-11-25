뉴비트, '서울석세스대상' 신인상 수상..데뷔 9개월 만의 쾌거

|
[스포츠조선 이게은기자] 뉴비트가 데뷔 첫 신인상의 영예를 안으며 올해 주목 받는 신예로 자리매김했다.
이어 뉴비트는 최근 발매한 첫 미니 앨범 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 더블 타이틀곡 중 하나인 'Look So Good'(룩 소 굿) 무대를 꾸몄다. 올블랙 레더 슈트를 입고 등장한 멤버들은 2000년대 초반 팝 R&B 레트로 감성을 담은 곡에 맞춰 파워풀한 퍼포먼스를 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.
뉴비트는 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)로 가요계에 데뷔한 7인조 보이그룹으로, Mnet 글로벌 데뷔쇼와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스 등 초대형 프로젝트를 진행해 시선을 모았다. 최근에는 빌보드 TOP10 아티스트, 에스파 등과 협업한 닐 오먼디, 방탄소년단 앨범에 참여한 캔디스 소사 등 해외 유명 프로듀서진과 함께한 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'를 발표했다.
한편 뉴비트는 각종 온·오프라인 및 음악 방송 등을 통해 활발히 첫 컴백 활동을 이어갈 예정이다.
joyjoy90@sportschosun.com