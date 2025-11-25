서유정, 신종 사기 당했다…수백만 원 피해 고백 "신고하는 것도 힘들어"

25일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에서는 '충격! 배우 서유정 당근 사기 당했다!'는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 서유정은 "나한테 이런 일이 있을 줄 몰랐다"며 중고 거래 도중 사기를 당했다고 고백했다.서유정은 "내가 올려놓은 물건이 있었는데 그 물건이 아무리 올려놔도 안 팔렸다. 근데 갑자기 1년 만에 연락이 왔다. 장지갑을 88만 원에 올려놨다"며 "업무폰으로 어플에 들어와서 조금 있다가 개인 폰으로 연락을 주겠다고 전화번호를 알려달라더라. 근데 나는 의심이 안 간 게 지금까지 개인 번호를 줬고 돈 액수가 크면 이 사람도 나를 믿을 수 없을 테니 개인 번호를 공유했다"고 밝혔다.
서유정은 "근데 그 사람이 어플에서 물건을 사고 싶지 않고 자기 사이트에서 포인트로 돈을 받을 수가 있다더라. 그 포인트가 너무 많아서 물건을 거기 다시 올려서 내가 거기서 물건을 사면 포인트로 전환돼서 돈을 받을 수 있다더라. 이상하지 않냐. 근데 내가 뭐에 씌었나 보다. 1년 만에 88만 원에 물건이 팔린다 하니까 이 사람의 기분을 상하게 하고 싶지 않았다"고 털어놨다.
서유정은 "(사이트에) 출금 신청이 있었다. 근데 공고가 뜨더니 첫 고객에게 10% 정도 포인트를 준다더라. 96만 원을 주는 거다. 그래서 출금 신청을 했는데 돈이 안 들어왔다"며 "계좌번호를 입금하는데 실수로 하나 숫자를 더 넣었다. 계좌가 잘못돼서 문제가 생겨서 빠져나갈 수 없다더라. 난 내가 잘못한 줄 알았다. 거래가 안 되니 그쪽에서 우리 가상 계좌로 돈을 집어 넣어주면 된다더라. 내가 왜 돈을 넣었는지도 모르겠다. 뭐에 씌어서 넣었는데 출금 신청이 안 된다. 근데 수수료를 안 냈다고 돈을 정확하게 내야 한다더라. 그래서 내가 미쳐서 돈을 더 보냈다"고 밝혔다.
뒤늦게 사기를 당했다는 것을 인지한 서유정은 은행, 경찰서를 찾아갔다고. 제작진은 "전체 얼마를 보낸 거냐"고 물었고 서유정은 "274만 원을 보냈다. 신고하는 것도 엄청 힘들다. 거의 한 시간 반 썼다"고 토로했다.
피해를 입은 사람은 서유정 뿐이 아니었다. 서유정은 기사를 쳐봤더니 똑같은 수법이 어마어마하게 일어났다더라"라며 최근 발생한 신종 사기 수법이었다고 밝혔다.