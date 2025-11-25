황혜영, 쌍둥이 중 한 명만 국제학교 전학…높은 성적 자랑 "보람 있다"

기사입력 2025-11-25 19:33


황혜영, 쌍둥이 중 한 명만 국제학교 전학…높은 성적 자랑 "보람 있다"

[스포츠조선 이우주 기자] 투투 출신 황혜영이 쌍둥이 형제의 극과 극 책가방을 비교했다.

25일 유튜브 채널 '황혜영이다'에서는 '국제학교vs사립초등학교 황혜영 쌍둥이 아들 가방 긴급 점검 가방 열자마자 말문 막힘;;'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황혜영은 "지금 우리 아들들이 한 녀석은 사립초를 다니고 있고 한 녀석은 국제학교를 다니고 있는데 가방 검사를 해보려고 한다"며 아들들의 방을 급습했다.


황혜영, 쌍둥이 중 한 명만 국제학교 전학…높은 성적 자랑 "보람 있다"
먼저 사립초등학교에 다니고 있는 대정 군의 가방을 본 황혜영. 황혜영은 오래된 책을 정리하지 않고 가방에 두고 다니는 대정 군에게 잔소리를 했다. 황혜영은 "한 달 전 거가 아직도 가방에 있냐", "여름 방학 미션노트가 있냐. 곧 한 달 있으면 겨울방학인데"라며 말문이 막혔다.

이어 국제학교로 전학간 대용 군의 가방을 살펴본 황혜영. 대용 군의 두꺼운 책 무게에 놀란 황혜영은 빼곡한 영어에 "어지럽다. 어지러워. 이런 책을 가지고 공부를 하냐"고 혀를 내둘렀다.

대용 군은 모든 과제를 A를 받아 눈길을 모았다. 열심히 공부한 흔적에 황혜영은 "뭔가 굉장히 열심히 한 거 같다"며 뿌듯해했다. 황혜영은 "그래도 굉장히 공부를 열심히 한 흔적이 보이는 거 같다"며 흐뭇해했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

2.

'40세' 오초희 "한남과 결혼·임신까지" 가족 겨냥 악플에 분노

3.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

2.

'40세' 오초희 "한남과 결혼·임신까지" 가족 겨냥 악플에 분노

3.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

2.

[공식발표] LG 5명 재계약 불가 통보…심창민 또 방출, 트레이드 대주자도 포기했다

3.

英 BBC도 깜짝! "손흥민 거칠게 밀었다"→"험악한 분위기 조성"...EPL에서 터진 손찌검 사건, 덩달아 SON-요리스도 재조명

4.

'헉, KT 폭주 미쳤다' FA 외야수 최원준, 4년 최대 48억에 영입 완료 [공식발표]

5.

한화 변가희 프로, 29일 결혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.