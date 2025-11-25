황혜영, 쌍둥이 중 한 명만 국제학교 전학…높은 성적 자랑 "보람 있다"
[스포츠조선 이우주 기자] 투투 출신 황혜영이 쌍둥이 형제의 극과 극 책가방을 비교했다.
25일 유튜브 채널 '황혜영이다'에서는 '국제학교vs사립초등학교 황혜영 쌍둥이 아들 가방 긴급 점검 가방 열자마자 말문 막힘;;'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
황혜영은 "지금 우리 아들들이 한 녀석은 사립초를 다니고 있고 한 녀석은 국제학교를 다니고 있는데 가방 검사를 해보려고 한다"며 아들들의 방을 급습했다.
먼저 사립초등학교에 다니고 있는 대정 군의 가방을 본 황혜영. 황혜영은 오래된 책을 정리하지 않고 가방에 두고 다니는 대정 군에게 잔소리를 했다. 황혜영은 "한 달 전 거가 아직도 가방에 있냐", "여름 방학 미션노트가 있냐. 곧 한 달 있으면 겨울방학인데"라며 말문이 막혔다.
이어 국제학교로 전학간 대용 군의 가방을 살펴본 황혜영. 대용 군의 두꺼운 책 무게에 놀란 황혜영은 빼곡한 영어에 "어지럽다. 어지러워. 이런 책을 가지고 공부를 하냐"고 혀를 내둘렀다.
대용 군은 모든 과제를 A를 받아 눈길을 모았다. 열심히 공부한 흔적에 황혜영은 "뭔가 굉장히 열심히 한 거 같다"며 뿌듯해했다. 황혜영은 "그래도 굉장히 공부를 열심히 한 흔적이 보이는 거 같다"며 흐뭇해했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.