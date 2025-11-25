윤진이, 2살 딸에 입힌 몽클레어 패딩 극찬 "이거 하나는 사줄만 해"

기사입력 2025-11-25 23:19


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 아이들에게 입힐 명품 패딩을 추천했다.

25일 유튜브 채널 '겨울 아이템 고민 종결 시켜드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

겨울을 앞두고 윤진이는 추천하는 겨울 아이템과 비추천하는 아이템들을 공개했다. 윤진이는 "베스트는 다 트레이닝복이다. 무조건 트레이닝복 사셔야 한다. 쫄바지 같은 건 제이가 너무 편해한다. 어린이집 갔을 때 엄청 입혔다"고 추천했다.

이어 윤진이는 명품 브랜드인 몽클레어의 패딩과 비니를 꺼냈다. 첫째 제이 양에게 입힌다는 해당 패딩은 대략 100만 원인 것으로 알려졌다.

윤진이는 "패딩을 진짜 여러 개를 봤다. 이 브랜드가 왜 유명한지 알겠더라. 패딩 자체가 너무 가볍고 따뜻하다"고 추천했다.


윤진이는 "웬만한 다른 패딩들은 무거운데 가격대가 있지만 이거 하나 정도는 사줄 만하다. 사이즈를 어떻게 사냐면 한 사이즈 크게 사서 2년 입히시라. 저는 제니도 물려줄 거다. 저는 모자도 씌워서 다닌다. 애기들 모자도 필수"라고 밝혔다.

제작진이 "모자 까매진 거 같다"고 말하자 윤진이는 "너무 많이 씌운다. 진짜 맨날 어디 가면 씌운다"고 밝혔다.

윤진이는 "근데 진짜 패딩 여러 개 사지 말고 여러 개 사면 이거 하나 산다. 이거 하나 사셔서 가볍고 예쁘고 고급스럽게 세 가지를 할 수 있다. 내년이 되면 저는 또 이 브랜드를 가서 또 하나 살 것"이라 강조했다.


반면 워스트 템도 있었다. 언니가 사줬다는 털 코트를 꺼낸 윤진이는 "너무 예뻐서 샀는데 제니가 입을 시기다. 털이 사실 호흡기에 좋지 않다. 그리고 침이 다 묻는다"며 "코트다 보니까 아기가 너무 불편하다. 내가 안고 다녀야 하니까 깃이 들린다. 혼자 입히기도 힘들다"고 직접 둘째 딸에게 코트를 입혀봤다.

윤진이는 "예쁘긴 한데 깃이 올라가서 잘 안 입히게 된다"며 "30만 원대인데 3개월밖에 못 입힌다. 18개월까지밖에 못 입힌다"고 아쉬워했다.

한편, 윤진이는 지난 2022년 금융계 종사자와 결혼, 슬하 두 딸을 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com

