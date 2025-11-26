'포트리스' IP를 활용한 신작 '포트리스3 블루', 26일부터 사전 예약 시작

기사입력 2025-11-26 10:54


'포트리스' IP를 활용한 신작 '포트리스3 블루', 26일부터 사전 예…



블로믹스는 CCR이 개발한 신작 슈팅게임 '포트리스3 블루'의 얼리 액세스 출시를 앞두고 26일부터 사전 예약을 시작한다.

'포트리스3 블루'는 2000년대 초 회원 수 1400만 명을 기록하며 '국민게임'으로 불렸던 포트리스 시리즈 기반의 캐주얼 슈팅게임으로, PC와 모바일 모두에서 플레이 가능한 크로스 플랫폼을 지원한다.

이번 신작은 대포 전략슈팅을 핵심 요소로 삼아 오래 기간 사랑받아온 IP를 현대적으로 재해석했다. 탱크를 활용해 조준과 발사로 승부를 겨루는 클래식한 포격 전투를 기반으로 파워·풍속·풍향·각도 등 물리 기반 조작 요소를 강화했다. 공식 사전예약 페이지에서 참여할 수 있으며, 참여자 전원에게는 게임 재화와 캐릭터 카드 미사일 탱크가 지급된다. 사전예약 누적 보상 이벤트도 함께 진행된다. 사전예약자 수가 특정 단계에 도달할 때마다 전원 보상이 제공되며, 100만 명 달성 시 아이템 상자가 추가로 지급된다.

최대 5명의 친구를 초대해 보상을 받을 수 있는 친구초대 이벤트와 개인 SNS에 사전예약 정보를 공유하고 인증하면 추가 보상을 받을 수 있는 공유 이벤트도 진행한다. 공유 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 문화상품권 및 백화점상품권이 제공된다.

블로믹스 사업본부 이수호 본부장은 "'포트리스3 블루'는 다음달 얼리 액세스 버전의 PC게임부터 서비스되며, 2026년 1분기에는 모바일게임이 출시될 예정"이라며 "사전예약을 통해 다양한 혜택을 준비했으니 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

