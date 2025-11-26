윤계상의 '최강' 캐릭터 변주에..'UDT' 입소문 시작

[스포츠조선 문지연 기자] 윤계상이 'UDT'의 입소문을 이끌고 있다.

'UDT: 우리 동네 특공대'가 개성 넘치는 인물들과, 몰입을 극대화하는 쫀쫀한 전개로 입소문을 타기 시작했다. 'UDT: 우리 동네 특공대'에서 윤계상은 특작부대 요원 출신 보험 조사관 최강 역으로 분해 전무후무한 캐릭터를 그려내고 있다.

'UDT: 우리 동네 특공대' 3-4화에서는 기윤시에서 세 번째 폭발 사건이 일어나며 충격을 선사한 가운데, 최강(윤계상)을 필두로 곽병남(진선규), 이용희(고규필), 박정환(이정하), 김인섭(조동인)의 팀플레이가 그려졌다.

최강이 JDD 특작부대 소속임을 알게 된 곽병남과 이용희는 그의 요청에 따라 정체를 비밀에 부치며 본격적인 공조를 시작했다. 잠시도 눈을 뗄 수 없는 전개들이 계속해서 펼쳐지며 시청자들의 흥미를 자극한 한편, 각자의 사연을 품고 박정환과 김인섭이 합류하며 최강과 함께 진실을 추적해 나갔다.

이후 최강은 첫 번째 폭발 사고 시 사라졌던 차량이 숨겨져 있던 창고에 잠입해 단서가 될 만한 것을 찾았고, 이용희는 확보했던 컴퓨터를 복제, 김인섭은 그 안에 있던 교통사고 영상을 방송하는 등 완벽한 팀워크를 보여줬다. 그러나 4화 말미, 최강에게 위기가 찾아온 모습이 그려지며 긴장감은 최고조에 달했다.

윤계상의 최강 캐릭터는 역시나 압도적이었다. "베프의 베프의 베프는 나한테도 베프"라는 신조로 동네에서 벌어진 폭발 사고에 누구보다 진심으로 뛰어든 최강은 그야말로 최강 요원의 면모로 희열을 선사했다.

사채업자들에게 위협을 받고 있는 여성을 대신해 그들을 처리하던 최강은 "죽이지 말자"라고 되뇌며 거침없는 사이다 응징을 선보였고, 눈보다 빠른 액션으로 보는 재미를 더했다. 도청이 되고 있는 것을 바로 간파한 예리함과 자신을 미행하는 의문의 남자를 먼저 제압하는 대담함도 빛났다.

윤계상은 이러한 캐릭터에 자신만의 색을 더해 캐릭터의 완성도를 높였고 작품에 활력을 불어넣었다. 대비되는 면모들이 매력적인 캐릭터인 만큼 윤계상의 치밀한 완급조절과 극과 극을 넘나드는 섬세한 표현력이 빛을 발했다. 흔들림 없는 연기로 극의 중심을 단단히 잡아내면서도 자연스럽게 웃음을 이끌어낸 윤계상은 '최강'이라는 이름처럼 강렬한 존재감을 뽐내고 있다는 평이다.


이처럼 역대급 캐릭터를 마음껏 펼쳐내며 헤어 나올 수 없는 매력을 선사 중인 윤계상. 그의 독보적인 활약은 앞으로도 계속될 예정이다.

윤계상 주연 매주 월, 화요일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며, ENA에서도 동시 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

