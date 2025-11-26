윤계상의 '최강' 캐릭터 변주에..'UDT' 입소문 시작

|
[스포츠조선 문지연 기자] 윤계상이 'UDT'의 입소문을 이끌고 있다.
최강이 JDD 특작부대 소속임을 알게 된 곽병남과 이용희는 그의 요청에 따라 정체를 비밀에 부치며 본격적인 공조를 시작했다. 잠시도 눈을 뗄 수 없는 전개들이 계속해서 펼쳐지며 시청자들의 흥미를 자극한 한편, 각자의 사연을 품고 박정환과 김인섭이 합류하며 최강과 함께 진실을 추적해 나갔다.
사채업자들에게 위협을 받고 있는 여성을 대신해 그들을 처리하던 최강은 "죽이지 말자"라고 되뇌며 거침없는 사이다 응징을 선보였고, 눈보다 빠른 액션으로 보는 재미를 더했다. 도청이 되고 있는 것을 바로 간파한 예리함과 자신을 미행하는 의문의 남자를 먼저 제압하는 대담함도 빛났다.
윤계상은 이러한 캐릭터에 자신만의 색을 더해 캐릭터의 완성도를 높였고 작품에 활력을 불어넣었다. 대비되는 면모들이 매력적인 캐릭터인 만큼 윤계상의 치밀한 완급조절과 극과 극을 넘나드는 섬세한 표현력이 빛을 발했다. 흔들림 없는 연기로 극의 중심을 단단히 잡아내면서도 자연스럽게 웃음을 이끌어낸 윤계상은 '최강'이라는 이름처럼 강렬한 존재감을 뽐내고 있다는 평이다.
이처럼 역대급 캐릭터를 마음껏 펼쳐내며 헤어 나올 수 없는 매력을 선사 중인 윤계상. 그의 독보적인 활약은 앞으로도 계속될 예정이다.
윤계상 주연 매주 월, 화요일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며, ENA에서도 동시 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com