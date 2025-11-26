[SCin스타] “요리 맨날 먹고 싶어요” 이다해, ♥세븐과 오붓한 데이트

기사입력 2025-11-26 15:55


[SCin스타] “요리 맨날 먹고 싶어요” 이다해, ♥세븐과 오붓한 데이…

[SCin스타] “요리 맨날 먹고 싶어요” 이다해, ♥세븐과 오붓한 데이…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이다해가 남편 세븐과의 따뜻한 일상을 공유했다.

이다해는 최근 자신의 소셜미디어에 "올리브오일로 만든 강민철 셰프님의 요리 맨날 먹고 싶어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올리며 소소한 근황을 전했다.

공개된 사진에는 레스토랑에서 코스 요리를 즐기고 있는 이다해의 모습이 담겼다. 설레는 표정으로 음식을 바라보는 그의 모습은 여유로운 데이트의 분위기를 고스란히 보여준다. 이다해는 손가락 하트 이모지를 더하며 셰프의 요리에 대한 만족감을 드러냈다.

함께한 세븐 역시 아내를 향한 애정을 사진으로 표현했다. 그가 직접 포착한 것으로 보이는 이다해의 모습, 같은 공간에서 서로 다른 곳을 바라보는 두 사람의 엇갈린 시선, 얼굴을 맞대고 촬영한 셀피 등 다정한 부부의 일상이 자연스럽게 담겼다.

이다해와 세븐은 7년간 공개 열애를 이어오다 2023년 5월 결혼했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

2.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

3.

[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)

4.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "1년 반 연락, 야한 대화 무서웠다" 주장

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

연예 많이본뉴스
1.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

2.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

3.

[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)

4.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "1년 반 연락, 야한 대화 무서웠다" 주장

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 김재환 방출 대충격! B등급 10억 연봉 FA, 보상 물거품. 4년전 '별건' 계약의 실체

2.

[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다

3.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

4.

충격 예측! 황희찬의 울버햄튼 결국 강등, 우승은 아스널…슈퍼컴퓨터가 예측한 24~25시즌 EPL 순위

5.

'쏘니의 영원한 주장' 공식 발표, 은퇴설 종식 "LAFC 잔류"...1년 더 SON과 함께, 손흥민과 11번째 시즌 준비

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.