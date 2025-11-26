"일본 말도 들어봐야" 알베르토, 역사 왜곡 논란 사과 "아픔의 무게 고…

"일본 말도 들어봐야" 알베르토, 역사 왜곡 논란 사과 "아픔의 무게 고려치 못해, 경솔했다"[전문]

기사입력 2025-11-26 16:51


[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 알베르토가 역사 왜곡 발언 논란과 관련해 사과했다.

알베르토는 26일 자신의 SNS를 통해 "먼저 최근 공개된 삼오사 영상에서 제 발언으로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "저의 부족함으로 인해 불편함과 실망을 드렸다는 점을 깊이 반성한다"고 고개를 숙였다.

이어 그는 "한국과 일본의 역사 문제는 수많은 분들의 아픔과 기억이 깃들어 있는 매우 무거운 주제"라면서 "그럼에도 저는 그 무게를 충분히 고려하지 못한 채 경솔한 발언을 했고 이는 전적으로 저의 책임"이라고 전했다.

또한 알베르토는 "이번 일을 통해 깊이 돌아보게 되었다. 앞으로 더 신중하게 행동하며, 제 아이들에게도 부끄럽지 않은 부모가 되도록 역사와 맥락, 그 의미를 깊이 공부하고 노력하겠다"며 "저의 부족한 말로 상처받으신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.


논란이 된 영상은 지난 25일 '삼오사' 채널에 공개된 "[354 회담] 국제 결혼이요…? 단점 많죠 장모님 사랑합니다" 편으로, 알베르토 몬디, 다니엘 린데만, 샘 해밍턴, 배우 송진우 등이 출연해 국제 결혼과 자녀 교육에 대해 이야기를 나눴다.

영상에서 일본인 아내를 둔 송진우는 자녀 교육과 관련해 "옛날에 한국과 일본이 싸웠다고 말한다. 아내 앞에서 '독도는 우리 땅'이라고도 하더라. 하지만 아내는 신경 쓰지 않는다"고 언급했고, 이에 알베르토는 "우리 레오도 한국사에 관심이 많아 '엄마, 일본 사람들이 진짜로 나빴다'고 말하곤 한다. 하지만 가족 중 일본인이 있어 '양쪽 이야기도 들어봐라'라고 조언하기도 한다"고 말했다.

그러나 해당 발언은 일제강점기의 역사적 특수성을 훼손하고 양비론적 시각을 조장한다는 비판을 받았다. 논란이 커지자 '삼오사' 측은 영상을 비공개로 전환하고 사과문을 게시했다.

송진우 또한 "신중하지 못한 언행으로 많은 분들께 상처와 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "'싸웠다' 라는 잘못된 단어를 사용하게 됐다. 제 표현이 더욱 신중하고 정확했어야 했다. 이 부분에 대해서 어떠한 변명도 없이 제가 잘못한 부분"이라고 사과했다.


다음은 알베르토 사과문 전문

안녕하세요, 알베르토 몬디입니다.

먼저 최근 공개된 삼오사 영상에서 제 발언으로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다. 저의 부족함으로 인해 불편함과

실망을 드렸다는 점을 깊이 반성하고 있습니다.

한국과 일본의 역사 문제는 수많은 분들의 아픔과 기억이 깃들어 있는

매우 무거운 주제입니다. 그럼에도 저는 그 무게를 충분히 고려하지

못한 채 경솔한 발언을 했고 이는 전적으로 저의 책임입니다.

이번 일을 통해 깊이 돌아보게 되었습니다.

앞으로 더 신중하게 행동하며, 제 아이들에게도 부끄럽지 않은 부모가

되도록 역사와 맥락, 그 의미를 깊이 공부하고 노력하겠습니다.

저의 부족한 말로 상처받으신 모든 분들께 다시 한번

진심으로 사과드립니다.

알베르토 몬디 드림

