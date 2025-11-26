[전문] '역사왜곡 발언 논란' 송진우 이어 알베르토도 고개 숙였다…"경…

[전문] '역사왜곡 발언 논란' 송진우 이어 알베르토도 고개 숙였다…"경솔한 발언 사과"

알베르토. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 송진우와 함께 한일 역사 왜곡 및 축소 논란에 휩싸인 이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디가 공식 사과했다.

알베르토는 26일 자신의 개인 계정에 "최근 공개된 '삼오사' 영상에서 제 발언으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 제 부족함으로 인해 불편함과
실망을 드렸다는 점을 깊이 반성하고 있다"고 전했다.

이어 "한국과 일본의 역사 문제는 수많은 분의 아픔과 기억이 깃들어 있는 매우 무거운 주제다. 그럼에도 저는 그 무게를 충분히 고려하지 못한 채 경솔한 발언을 했고 이는 전적으로 저의 책임"이라며 "이번 일을 통해 깊이 돌아보게 됐다"고 밝혔다.

끝으로 그는 "앞으로 더 신중하게 행동하며, 제 아이들에게도 부끄럽지 않은 부모가 되도록 역사와 맥락, 그 의미를 깊이 공부하려고 노력하겠다"며 "저의 부족한 말로 상처받으신 모든 분께 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

앞서 알베르토는 25일 유튜브 채널 '삼오사'에 게재된 영상에서 다니엘 린데만, 샘 해밍턴, 송진우와 함께 결혼과 육아에 대한 주제로 이야기를 나눴다. 공개된 영상에서 송진우는 한일 부부의 고충을 언급하며 "아이가 (일본인) 아내 앞에서 '독도는 우리땅'을 부른다. 아내는 신경을 쓰지 않는다. 일본 사람들은 잘 모른다. 근데 학교에서 역사를 배울 때 걱정되는 부분이 있다. 어떤 애들은 '일본 사람'이라고 돌을 맞았다더라. 옛날에 (한국과 일본이) 싸웠는데 지금은 아니라고 확실하게 알려줬다"고 말했다.

이에 알베르토도 "우리 (아들) 레오가 한국사에 관심이 많다. 그래서 '엄마 일본 사람들이 진짜로 나빴다'고 한다. 근데 가족 중에 일본인도 있어서 '양쪽 얘기도 들어봐라'라고 해줬다"고 거들었다. 이에 네티즌들은 두 사람의 발언이 한일 역사를 왜곡 및 축소한 것이라며 비판의 목소리를 높였고, 제작진은 사과문과 함께 해당 영상을 비공개로 전환했다. 송진우 역시 개인 계정을 통해 사과문을 게재했다.

이하 알베르토 몬디 입장문.

안녕하세요, 알베르토 몬디입니다.


먼저 최근 공개된 삼오사 영상에서 제 발언으로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다. 저의 부족함으로 인해 불편함과

실망을 드렸다는 점을 깊이 반성하고 있습니다.

한국과 일본의 역사 문제는 수많은 분들의 아픔과 기억이 깃들어 있는

매우 무거운 주제입니다. 그럼에도 저는 그 무게를 충분히 고려하지

못한 채 경솔한 발언을 했고 이는 전적으로 저의 책임입니다.

이번 일을 통해 깊이 돌아보게 되었습니다.

앞으로 더 신중하게 행동하며, 제 아이들에게도 부끄럽지 않은 부모가

되도록 역사와 맥락, 그 의미를 깊이 공부하고 노력하겠습니다.

저의 부족한 말로 상처받으신 모든 분들께 다시 한번

진심으로 사과드립니다.

알베르토 몬디 드림


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

