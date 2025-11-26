기태영♥유진 "명절에 핸드폰만 '대화 단절' MZ며느리?…MZ라서가 아니…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 예의없는 MZ며느리 사연에 기태영 유진 부부가 폭발했다.
사연자는 "요리 안 하냐"는 할머니의 질문에 새언니가 "저희 집은 나가서 사 먹어요"라며 웃은 뒤 다시 폰만 봤다고 전하며, "며느리 역할이 부담스러운 건 이해하지만 최소한의 예의는 지켜야 하지 않겠냐"고 답답함을 토로했다.
또 "결혼 전엔 아이를 안 가져도 된다더니, 결혼 후 생각이 바뀌었다며 '아이 얘기도 꺼내지 말라'는 남편 때문에 힘들다"는 신혼부부의 갈등 이야기에서 기태영은 "마음이 바뀌는 건 이해하지만 그걸 '기한을 정하고 말도 꺼내지 말라'고 하는 건 폭력적인 태도"라며, "진짜 설득하고 싶다면 신뢰와 계획으로 이야기해야 한다"고 강조했다.
유진 역시 "아내의 마음속엔 변화의 여지도 있다"며 "남편이 '같이 키울 수 있는 믿음'을 보여줬다면 결정이 달라졌을 수도 있다"고 분석했다.
독박육아 5년 차 엄마의 사연에서 "내 밥조차 차려먹기 싫고, 아무것도 하기 싫다"고 하자 기태영은 "독박육아 하는 엄마는 진짜 상 줘야 된다. 감정노동, 육체노동, 24시간 대기, 와이프를 진짜 사랑한다면 병나기 전에 지켜줘야 한다. '정말 고생했어' 이 한마디가 눈물 나게 중요하다"라고 말했고 유진은 "비슷한 처지의 친구를 찾아서라도 공동육아, 수다, 외출 같은 작은 루틴을 만들어야 한다"고 현실적인 조언을 더했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com