'산나비' 프리퀄을 테마로 한 신작 '산나비 외전: 귀신 씌인 날', 27일 글로벌 출시

기사입력 2025-11-27 10:35


'산나비' 프리퀄을 테마로 한 신작 '산나비 외전: 귀신 씌인 날', 2…



네오위즈는 원더포션이 개발한 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'을 27일 글로벌 정식 출시했다고 밝혔다.

'산나비 외전: 귀신 씌인 날'은 글로벌 PC 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 출시됐다. 본편 '산나비'의 프리퀄(시간상 앞선 이야기)로, '신호의 기원'을 주제로 한다. 주인공 '송 소령'이 '준장'을 처음으로 마주했던 과거로 돌아가 로봇 폐기장으로 임무를 수행하며, 그 안에 숨겨진 비밀을 파헤치고 생존하기 위해 고군분투하는 과정을 담았다.

이번 외전은 끝없는 공중 액션이 가장 큰 특징인 2D 액션 플랫포머 게임이다. 칼, 샷건, 그리고 버스트(조건 충족 시 폭발적인 힘을 내는 과부하 능력)를 활용한 화려한 액션을 보여준다. 이용자는 점프와 공중 샷건을 이용해 전투를 연속적으로 이어갈 수 있으며, 샷건 발사 반동을 활용한 빠른 도약 및 방향 전환 등 다양한 스킬을 조합해 자신만의 공중 액션 전투를 즐길 수 있다. 약 2시간 분량의 시나리오를 비롯해 7개의 일반 스테이지, 2종류의 보스 등으로 구성됐다.

'산나비 외전: 귀신 씌인 날'은 한국어와 영어, 일본어, 스페인어(유럽 및 남미) 등 총 11개 언어를 지원한다. 가격은 무료이며, 본편 '산나비'를 보유하고 있다면 누구나 플레이할 수 있다. 외전 출시를 기념하여 스팀에서 본편 '산나비'를 35% 할인하는 행사를 진행한다.

한편
'산나비 외전: 귀신 씌인 날'은 '게임·e스포츠 서울 2025'와 '지스타 2025', 중국 '위플레이 엑스포' 등에 참가해 출시 전부터 팬들의 호응을 얻었다. 지난 13일 공개된 신규 트레일러는 유튜브 조회수 32만 회를 돌파하며 게임에 대한 기대감을 한층 높였다고 네오위즈는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

4.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

5.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

4.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

5.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

5.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.