샤를리즈 테론, 딸과 韓 쿠킹 클래스..김밥 말고 덩실덩실 춤까지

기사입력 2025-11-27 16:45


샤를리즈 테론, 딸과 韓 쿠킹 클래스..김밥 말고 덩실덩실 춤까지

[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 샤를리즈 테론이 딸과 함께 한국에서 쿠킹 클래스를 즐기는 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.

'마스터셰프 코리아 시즌3' 우승자 최광호 셰프는 27일 개인 계정에 "저는 얼마 전... 성덕 of 성덕이 되었습니다. 제가 정말 좋아하는 할리우드 배우 샤를리즈 테론 님이 따님과 함께 저희 스튜디오에 방문해 주셨어요!!!"라는 글과 함께 영상과 사진을 공개했다.

그는 "두 분이 함께 떡볶이와 김밥을 만들며 즐겁게 웃는 모습은 정말 잊을 수 없는 순간이었어요. 행복한 추억이 되셨길 바라며, 기회가 된다면 꼭 다시 들러주세요"라고 감격을 전했다.

함께 공개된 영상에는 샤를리즈 테론이 딸과 함께 김밥을 말고 떡볶이를 만드는 등 수업을 온전히 즐기는 모습이 담겨 있다. 직접 만든 김밥을 먹고 즉석에서 춤을 추는가 하면, 딸도 엄지를 치켜세우며 환하게 웃어 보는 이들의 미소를 자아냈다.

최근 샤를리즈 테론 모녀의 서울 나들이 목격담도 잇따르고 있다. 한 누리꾼은 지난 23일 개인 계정에 "홍대에서 샤를리즈 테론을 봤다"며 사진과 영상을 공개했다. 갈색 롱코트에 선글라스를 착용한 샤를리즈 테론은 딸과 함께 카메라를 의식하지 않고 홍대 거리를 자연스럽게 거닐었다. 경호원 없이 움직이는 모습이 포착되면서, 그가 공식 일정이 아닌 개인 여행차 한국을 방문한 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.

한편, 샤를리즈 테론은 1994년 영화 '일리언 3'로 데뷔했으며, 2003년 영화 '몬스터'로 아카데미 여우주연상을 수상했다. 이후 '매드맥스: 분노의 도로'에서 퓨리오사 역으로 전 세계적인 사랑을 받았다. 그의 차기작은 2026년 7월 개봉 예정인 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'차범근 며느리' 한채아, 50년 구축 아파트살이 고충 "지하주차장 無, 중앙난방 불편"

2.

드레스 급변경→'케데헌' 저승사자 재검토…홍콩 참사 직격탄, '마마 어워즈' 비상[SC이슈]

3.

넷플릭스, '피지컬 : 아시아' 中자막에 '파오차이'아닌 '신치' 표기..서경덕 교수 "좋은 본보기"

4.

'오형제맘' 정주리, 6kg 뺐는데 또 임신…결국 다이어트 중단 "이게 무슨 감정이지"

5.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

연예 많이본뉴스
1.

'차범근 며느리' 한채아, 50년 구축 아파트살이 고충 "지하주차장 無, 중앙난방 불편"

2.

드레스 급변경→'케데헌' 저승사자 재검토…홍콩 참사 직격탄, '마마 어워즈' 비상[SC이슈]

3.

넷플릭스, '피지컬 : 아시아' 中자막에 '파오차이'아닌 '신치' 표기..서경덕 교수 "좋은 본보기"

4.

'오형제맘' 정주리, 6kg 뺐는데 또 임신…결국 다이어트 중단 "이게 무슨 감정이지"

5.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

스포츠 많이본뉴스
1.

"이렇게 되면 될 일도 안된다" 암초 만난 삼성의 최형우 유턴 프로젝트, 남은 가능성은?

2.

"다저스 절대 안가" 폭탄 발언한 특급 투수, 결국 이정후와 한팀 되나

3.

'선발 출전' 뒤통수 맞은 이강인! 결국 교체 투입 후 '맹활약'…날카로운 코너킥으로 승부 갈랐다

4.

英 충격 단독, 리버풀 슬롯 경질→'토트넘-노팅엄 망친' 포스테코글루 전격 선임? "수뇌부 매우 높이 평가"

5.

외국인,AQ,FA LG의 스토브리그 끝? 차단장이 눈을 더 크게 뜬다. 제2의 김진성 찾기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.