"원장님 한가인이 왔어요"…요가원장 "놀리지마라"했는데 '진짜'라서 '깜…

한가인은 27일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'의 '44세 기립성 저혈압 한가인 새로운 인생을 살게해준 '이 운동' (중년 필수 시청)'라는 제목의 영상을 공개했다.
그는 이번 영상에서 플라잉 요가 수업 현장을 공개하며 "죽을 때까지 하고 싶은 운동"이라고 고백했다.
한가인은 "과거 대부분의 운동을 1:1 개인 레슨으로 받아왔다. 하지만 혼자 하니까 너무 외롭고 심심했다"며 요가원에 찾아온 이유를 털어놨다. 그는 "지금은 단체 수업 마니아다. 함께 수업을 듣는 회원들과 똑같이 힘들어하며 웃고, 서로의 비명을 들으며 이상한(?) 동지애를 느끼는 게 큰 재미다"라며 "요가원에서는 본명인 '김현주'라는 이름으로 조용히 등록했다가 강사와 회원들이 나중에서야 '한가인'임을 알고 놀랐다"고 웃었다.
또 회원들은 "수업 내내 '진짜 죽을 것 같다' '이거 스트레스 받으려고 하는 거 아니에요' 같은 한가인의 솔직한 멘트에 힘을 얻는다. 다 같이 힘든데 옆에서 대신 말해줘서 웃으면서 버티게 된다"고 말하기도 했다.
요가원 원장과 회원들 모두 그를 이름으로 부르며, "한 시간 동안은 그냥 김현주 씨일 뿐인 공간"이라는 점도 한가인이 요가에 푹 빠진 이유 중 하나다.
이번 영상에서 한가인은 특히 많은 회원들이 "예약을 피한다"고 말하는 플라잉 요가 수업에 참여했다. 고강도 동작들이 이어지자 수업 내내 요가원에는 비명이 끊이질 않았고 "못하겠어요!", "살려주세요!"라는 회원들의 외침이 뒤섞였다.
한가인은 "카메라 앞이라 오늘은 그래도 표정이 좀 나은 편"이라며 "평소에는 정말 얼굴에 모든 힘든 감정이 다 드러난다"고 말해 웃음을 자아냈다.
그는 "요가를 시작한 지 이제 4개월 차인데 그 짧은 시간 동안 한가인은 운동 이상을 얻었다"며 "과거 기립성 저혈압으로 조금만 서 있어도 어지럽고, 운동을 지속하기 힘든 상태였다. 그런데 요가를 시작한 뒤로는 팔과 어깨의 가동 범위가 넓어지고, 몸이 한층 가벼워졌으며, 무엇보다도 '에너지를 채우는 느낌'을 받게 됐다"고 털어놨다.
그는 "요가는 지름길이 없다. 그냥 내가 한 만큼, 꾸준히, 성실하게 쌓이는 운동이라 내 성격이랑도 잘 맞는 것 같다. 운동 방황을 오래 했는데 가기는 싫지만 억지로 가는 운동이 아니라, 갈 생각만 해도 설레는 운동을 드디어 찾았다. 마지막까지 가져갈 평생 운동은 요가"라고 못 박았다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com