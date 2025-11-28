[공식] YG, 홍콩 화재 참사에 100만 홍콩 달러 기부 "깊은 애도를 표한다" (전문)

기사입력 2025-11-28 09:28


[공식] YG, 홍콩 화재 참사에 100만 홍콩 달러 기부 "깊은 애도를…
사진 제공=YG엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] YG엔터테인먼트가 홍콩 화재 참사에 기부했다.

YG엔터테인먼트(이하 YG)는 28일 웨이보를 통해 "
최근 중국 홍콩 지역에서 발생한 큰 화재 사고로 인명 피해와 재산 피해가 발생해 마음이 무겁다"라며 "모든 희생자들에게 깊은 애도를 표하며 어려운 상황 속에서 구조 작업에 앞장선 모든 분들께도 깊은 감사와 존경을 표한다"고 밝혔다.

이어 "어려운 시기에 YG엔터테인먼트는 홍콩 달러 100만 위안을 긴급 구호 및 복구 지원을 위해 기부하기로 결정했다"고 덧붙였다. 홍콩 달러 100만 위안은 한화로 약 1억 8000만 원이다.

끝으로 YG는 "
작은 도움이 현지에 따뜻함과 힘이 되어, 모두 함께 이 어려움을 극복해 나가는 데 보탬이 되기를 바란다"고 전했다.

앞서 지난 26일(현지시간) 홍콩의 아파트 단지에서 발생한 대형 화재로 83명이 숨지고 76명이 부상을 입었으며, 이 가운데 17명은 위중한 상태다. 소방 당국은 아파트 내에서 생존자를 발견하는 등 실종자 수색 작업을 계속 이어가고 있다.

이하 YG엔터테인먼트 웨이보 글 전문.

안녕하세요, YG 엔터테인먼트입니다.

최근 중국 홍콩 지역에서 발생한 큰 화재 사고로 인명 피해와 재산 피해가 발생해 마음이 무겁습니다. 모든 희생자들에게 깊은 애도를 표하며 어려운 상황 속에서 구조 작업에 앞장선 모든 분들께도 깊은 감사와 존경을 표합니다.


어려운 시기에 YG 엔터테인먼트는 홍콩 달러 100만 위안을 긴급 구호 및 복구 지원을 위해 기부하기로 결정하였습니다.

작은 도움이 현지에 따뜻함과 힘이 되어, 모두 함께 이 어려움을 극복해 나가는 데 보탬이 되기를 바랍니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 홍진경, 종갓집 며느리였다 "1년에 4번 제사..시집가자마자 물려받아"

2.

'유동근♥' 전인화 "시母 30년 모셔..딸집에 한번도 안가더라"

3.

강부자♥이묵원, 결혼 58년 만에 중대 결심 "40년 거주 청담동家 떠난다, 이사 예정"(숙스러운)

4.

'박수홍♥' 김다예, 마약·스폰서 루머에 원형탈모까지…"父, 스트레스로 실명 수술"

5.

윤은혜, '커피프린스'로 인생역전…"군대 간 공유 덕분에 2년간 광고 쏟아졌다"

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 홍진경, 종갓집 며느리였다 "1년에 4번 제사..시집가자마자 물려받아"

2.

'유동근♥' 전인화 "시母 30년 모셔..딸집에 한번도 안가더라"

3.

강부자♥이묵원, 결혼 58년 만에 중대 결심 "40년 거주 청담동家 떠난다, 이사 예정"(숙스러운)

4.

'박수홍♥' 김다예, 마약·스폰서 루머에 원형탈모까지…"父, 스트레스로 실명 수술"

5.

윤은혜, '커피프린스'로 인생역전…"군대 간 공유 덕분에 2년간 광고 쏟아졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 아이 임신했다" 검찰, '3억 갈취' 협박女 징역 5년 구형…비공개 증인 출석, 죄질 불량→선처 호소

2.

운동 그만둬도 행복한 '악성 계약'의 수혜자들, 거의 보라스 고객[스조산책 MLB]

3.

"완벽한 경기였다" 토트넘 전 승리에 진심만족한 엔리케 PSG 감독, 이러면 이강인은 조커 확정각이다

4.

"와, 일본은 다 계획이 있구나" J리그, 삿포로 등 설국에 460억 지원금 쏜다…2026년 추춘제 준비 착착

5.

"손흥민처럼 떠났어야" 'BBC' 공식 확인! 슬롯 경질 'NO'→문제는 떨어진 살라의 폼…72년 만의 굴욕, '이집트 왕' 직격탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.