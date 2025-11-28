[공식] '두 아이 아빠' 백성현, 드디어 희소식 전했다…MUMW와 전속 계약 체결
|
|
|사진 제공=메이큐마인웍스
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 백성현이 종합 엔터테인먼트 기업 메이큐마인웍스(MUMW)와 전속 계약을 체결하며 새로운 행보에 나선다.
메이큐마인웍스는 28일 "백성현과 동행을 하게 되어 매우 기쁘다"며 "백성현은 탄탄한 연기력과 다채로운 매력을 갖춘 배우로, 드라마·영화·예능 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 전폭적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
또한 메이큐마인웍스 관계자는 "최근 당사는 배우, 가수, K-POP 프로듀서 등 아티스트 포트폴리오를 확장하며 종합 엔터테인먼트 기업으로서의 역량을 강화하고 있다"며 "백성현과 함께 큰 시너지를 만들 수 있을 것이다. 향후 활동에 많은 관심을 부탁드린다"면서 기대감을 표했다.
백성현은 새로운 소속사와의 출발에 대해 "믿고 함께할 수 있는 파트너를 만나 기쁘다"며 "좋은 작품과 보여드리고 싶은 연기가 아직 많이 남아 있다. 메이큐마인웍스와 함께 다양한 모습으로 인사드리겠다"고 전했다.
메이큐마인웍스는 배우 서현철, 빅톤 출신 가수 강승식 등이 소속되어 있으며, K-POP 작사·작곡 퍼블리싱, 아티스트 매니지먼트, 음반 제작 등을 중심으로 활동하는 종합 엔터테인먼트 기업이다. 최근 아티스트 영입과 다양한 프로젝트 확장을 통해 업계에서 영향력을 확대하고 있다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.