‘스파이크 워’ 이수근, 예능 에이스의 자신감 “손만 대면 대박”

기사입력 2025-11-28 15:33


‘스파이크 워’ 이수근, 예능 에이스의 자신감 “손만 대면 대박”

[스포츠조선 조민정 기자] MBN 새 예능 '스파이크 워'의 주장 이수근이 배구 코트 위에서 '심장의 배구'를 예고했다.

28일 진행된 온라인 제작발표회에는 이유정 PD를 비롯해 김세진 단장, 신진식·김요한 감독, 이수근·붐 주장, 성훈·윤성빈·이용대·안성훈·카엘 등 스타 선수들이 총출동했다.

이수근은 등장하자마자 "제가 이 자리에 있는 게 의아한 분들이 분명 계실 것"이라며 특유의 유머로 분위기를 이끌었다. 그는 "모든 스포츠는 신장이 아니라 심장으로 하는 것"이라며 작은 체격에 대한 농담을 던지면서도 의지는 누구보다 뜨겁다고 강조했다.

이어 "제가 손만 대면 스포츠 예능이 잘 됐다. '골 때리는 그녀들', '우리 동네 예체능' 등에서도 함께했고 개인적인 문제만 없다면 팀을 잘 끌고 갈 자신 있다"고 말하며 주장으로서의 책임감을 드러냈다.

그는 내부 경쟁 분위기도 전했다. "지금 우리 팀은 연습 과정부터 치열하다. 선수들이 전쟁 이상의 경쟁심을 보여주고 있다. 기대하셔도 좋다"고 전해 '스파이크 워' 특유의 치열함을 예고했다.

'스파이크 워'는 18×9m 배구 코트에서 펼쳐지는 스타들의 승부를 담은 스포츠 예능이다. 배구 레전드 김세진·신진식·김요한이 혼성 연예인 팀을 꾸려 일본 연예인 배구단과의 국가대항전을 준비하는 여정을 그린다. 오는 30일 오후 9시 30분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]

2.

[공식발표] 두산 최원준도 잡았다! 4년 최대 38억원 잔류

3.

471억 FA 광풍 속 '침묵'…일단 한고비 넘었다 → 내년 '최대어' 위한 준비 [SC포커스]

4.

186억 쾅! 새 감독 한마디에 곳간 털었다 → 두산 집토끼만 106억 FLEX + 80억 박찬호까지. 지원사격 제대로

5.

"유럽 복귀 없다" 손흥민 귀국, 11년 만의 축구 없는 '크리스마스 휴가'→토트넘 팬들과 '작별 인사'…월드컵 '올인', "겨울에 잘 쉴 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.