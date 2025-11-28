[공식] JYP, 홍콩 화재 참사에 200만 홍콩달러 기부 "깊은 애도와 위로 전한다" (전문)

기사입력 2025-11-28 16:35


사진 제공=JYP엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] JYP엔터테인먼트가 홍콩 아파트 화재 피해 복구 성금을 기부했다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 28일 웨이보에 "홍콩 월드비전을 통해 200만 홍콩달러(약 3억 7700만 원)를 기부했다"고 밝혔다. 기부금은 피해 아동과 주민들의 임시 거처 제공 및 심리치료지원에 사용된다.

JYP는 "
홍콩에서 발생한 안타까운 대형 화재로 인해 사랑하는 가족과 삶의 터전을 잃은 모든 분들께 깊은 애도와 위로를 전한다"라고 덧붙였다.

앞서 지난 26일(현지시간) 홍콩의 아파트 단지에서 발생한 대형 화재로 128명이 숨지고 79명이 부상을 입었다. 소방 당국은 아파트 내에서 실종자 수색 작업을 계속 이어가고 있다.

이하 JYP엔터테인먼트 웨이보 글 전문.

홍콩에서 발생한 안타까운 대형 화재로 인해 사랑하는 가족과 삶의 터전을 잃은 모든 분들께 깊은 애도와 위로를 전합니다.

JYP엔터테인먼트는 홍콩 월드비전에 긴급구호 및 재난 복구를 위해 200만 홍콩달러를 기부하였으며, 이는 피해 아동과 주민들의 임시 거처 제공 및 심리치료지원에 사용됩니다.

산과 바다를 넘어 작은 따뜻함이 모여 빛이 되기를 바라며, 피해를 입은 주민들이 평안하고 조속히 어려움을 극복하기를 진심으로 기원합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

