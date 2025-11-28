스트레이 키즈, 홍콩 화재 참사에 100만 홍콩달러 기부 "유가족 일상 …

|
[스포츠조선 이우주 기자] 스트레이 키즈(Stray Kids)가 홍콩 아파트 화재 피해 복구 성금을 기부했다.
한편, 지난 26일(현지 시간) 오후 2시 51분께 홍콩 북부 타이포 구역의 32층짜리 주거용 고층 아파트단지인 '웡 푹 코트' (Wang Fuk Court)에서 화재가 일어났다. 2천여 가구 규모의 아파트단지 8개 동 중에서 7개 동에 불이 났으며 이번 화재로 순직한 소방관 1명을 포함해 최소 94명의 사방자가 발생하고 76명이 부상을 입은 것으로 알려졌다.
다음은 스트레이 키즈 웨이보 글 전문
안녕하세요, 스트레이 키즈입니다.
최근 홍콩에서 발생한 안타까운 소식을 접하고 저희 멤버들 모두 마음이 매우 무거웠습니다.
이번 화재로 피해를 입은 주민들과 유가족의 일상 회복과 안전을 기원하며 홍콩 월드비전에 100만 홍콩달러를 기부하였습니다.
위험을 무릅쓰고 현장에서 구조에 힘써주신 모든 영웅들께 깊은 경의를 표하며, 저희는 홍콩을 마음에 두고 이 어려움을 함께 극복할 수 있도록 마음을 보태겠습니다.