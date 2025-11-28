[공식] 김수현 소속사 대표, 1년 만에 퇴사…"금융권 출신 新대표이사 선임"
|
|
|김수현. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김수현 소속사 골드메달리스트의 안성수 대표가 회사를 떠났다.
소속사 골드메달리스트는 28일 스포츠조선에 "당사는 경영 역량 강화를 위해 지난 9월 금융권 출신의 신임 대표이사를 새롭게 선임하였다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장과 조직 경쟁력 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
안성수 전 대표는 지난해 9월 말부터 올해 9월 중순까지 약 1년간 재직했으며, 지난 3월 열린 김수현의 고(故) 김새론 관련 기자회견에 법률대리인과 함께 참석하기도 했다.
한편 김수현과 고 김새론의 유족은 미성년자 시절 교제 여부를 두고 법적 공방을 이어가고 있다. 김수현 측은 고 김새론의 유족과 유튜브 채널 '가로세로연구소' 운영자를 명예훼손 혐의로 고소, 120억 원대 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이에 유족 측은 아동복지법 위반 및 무고 혐의로 맞고소한 상태다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.