'49세' 문정희, 동안비결 밝혔다 "10년째 6km 러닝, 근력 운동까지"

기사입력 2025-11-28 21:24


'49세' 문정희, 동안비결 밝혔다 "10년째 6km 러닝, 근력 운동까…

[스포츠조선 정유나 기자] '편스토랑' 문정희가 건강미 넘치는 몸매를 자랑했다.

28일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에는 신입 편셰프 문정희가 출격했다.

이날 공개된 VCR 속 문정희는 누구보다 건강하게 하루를 시작했다. 이른 아침부터 야외 러닝에 나선 것.


'49세' 문정희, 동안비결 밝혔다 "10년째 6km 러닝, 근력 운동까…
한눈에 봐도 체지방이라고는 없는 몸에 탄탄한 하체 근육과 선명한 복근을 자랑하는 문정희가 달리는 모습은 마치 광고의 한 장면 같았다. 문정희는 "10년째 매일 아침 5~6km 뛰고 있다. 일주일에 하루 이틀은 근력 운동을 겸한다"라고 말했다.

러닝을 마친 후 뛰어서 돌아온 문정희는 집에 들어서자마자 거울로 눈바디를 체크했다. 등 사이로 협곡이 있을 정도로 아찔한 등근육과 복근에 새겨진 내 천(川)자까지, 군살 없이 탄탄한 문정희의 몸매를 본 '편스토랑' 식구들은 "아이돌 복근 아니에요?"라고 감탄했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건강해져" ('뿌시영')

2.

'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기부 결정…"구조 활동·후속 지원에 힘이 될길 바라"

3.

함은정, ♥결혼 앞두고 얼굴 확 달라졌다 "후면 마사지 받고 부기 싹 빠져"

4.

박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

5.

박수홍, 출산 1년만 ♥김다예 육아 폭로에 당황..."이유식 한번도 안 만들어" ('행복해다홍')

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건강해져" ('뿌시영')

2.

'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기부 결정…"구조 활동·후속 지원에 힘이 될길 바라"

3.

함은정, ♥결혼 앞두고 얼굴 확 달라졌다 "후면 마사지 받고 부기 싹 빠져"

4.

박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

5.

박수홍, 출산 1년만 ♥김다예 육아 폭로에 당황..."이유식 한번도 안 만들어" ('행복해다홍')

스포츠 많이본뉴스
1.

한때 '김응용의 아들'로 불렸는데…롯데, 부상에 발목 잡힌 심재민 방출. 김도규-이주찬과도 결별 [공식입장]

2.

광주-수원-화성-인천-김천 찍고 돌아온 홈 장충...이영택 감독 "선수들 힘들어했다" [장충 현장]

3.

"3연속 결승 가즈아!" 신유빈X장우진 등 '韓탁구 에이스 8인' 中청두월드컵 혼성단체전 출격

4.

'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인데…" [수원브리핑]

5.

새 규정 도입 → 바이오메카닉스 → 팬친화 마케팅까지…10개 구단 본격 소통, 윈터미팅 성료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.