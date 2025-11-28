박정민, '15kg 감량'하고 확 달라진 얼굴 "매일 20km 뛰었다"

|
[스포츠조선 정유나 기자] '편스토랑' 박정민이 러닝으로 체중 관리를 했다고 밝혔다.
문정희는 여러 사진과 글로 빼곡히 채워진 문서를 심각한 표정으로 확인해 궁금증을 자아냈다. 이어 문정희는 누군가에게 전화를 걸어 "박배우님? 박대표님!"이라고 불렀다. 문정희가 전화를 건 상대는 최근 영화 '얼굴'에서 1인 2역에 도전, 탄탄한 연기력으로 많은 사랑을 받은 배우 박정민이었다.
|
그렇게 한참 출판사 대표와 작가로 심각하게 대화를 나누던 두 사람은 책 얘기가 끝나자 '절친 모드'에 돌입, 유쾌한 수다를 시작했다.
문정희는 "요즘 네가 세상에서 제일 바쁜 것 같다"라며 "건강 관리는 어떻게 하나?"라고 물었다. 이에 박정민은 "요즘은 바빠서 잘 못 뛰고 있다. 한참 뛸 때는 매일 10km 뛰고, 20km 뛸 때도 있었다"라며 "그렇게 뛰어서 15kg 빠졌다. 러닝이 살이 금방 빠지더라. 지금은 예전 모습으로 돌아오고 있다"라고 슬림해진 비결을 공개했다.
jyn2011@sportschosun.com