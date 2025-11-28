이미주, 유재석 떠나더니 확 달라진 '갸루' 메이크업 "번호 따이면 어떡…

이미주, 유재석 떠나더니 확 달라진 '갸루' 메이크업 "번호 따이면 어떡하지?"
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이미주가 갸루로 변신했다.
28일 이미주의 유튜브 채널에서는 '홍대 갸루걸이 된 미주'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이미주를 홍대로 부른 제작진은 "오늘 제대로 한번 공주 놀이 해드리려고 한다"고 말했다. 이에 이미주는 "근데 내가 공주는 조금 지났다. 지금은 농염"이라고 너스레를 떨었다.
스타일링까지 준비됐다는 말에 이미주는 "그러면 19금 달아야 한다. 우리 19금 달 때가 됐다. 다 모자이크"라고 당당하게 말했다.
이미주가 간 곳은 갸루 메이크업 체험 숍. 전문가는 "벌써 얼굴이 갸루에 재능이 있다. 엄청 커다란 아이 메이크업이 중요한데 이미 재능이 충분하다"고 말해 이미주를 기대케 했다.
본격적인 갸루 메이크업을 받은 이미주는 갸루에 대한 궁금한 점들을 쏟아냈다. 점점 달라지는 모습에 이미주는 "갸루가 점점 되어가고 있다. 저 마음에 든다"며 "번호 따이면 어떡하냐. 내가 번호 따볼까?"라며 자신감을 드러냈다.
갸루 메이크업을 완성한 이미주. "피드백하고 싶은 부분이 있으면 말해달라"는 말에 이미주는 "없다 너무 마음에 든다"고 만족스러워했다.
가발에 모자까지 쓰며 갸루로 변신한 이미주. 이미주는 셀프캠을 켜고 자신 있게 홍대 길거리로 나가보기로 했다. 부끄러워하면서도 당당하게 길거리에 혼자 앉은 이미주. 그때 한 팬은 "갸루랑 사진 찍어보는 게 소원이었다"며 다가왔다. 하지만 이 팬은 이미주를 알아보지 못해 웃음을 안겼다.
한편, 이미주는 최근 안테나를 떠나 AOMG에 합류했다.
wjlee@sportschosun.com
