지상렬, ♥16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애 "잘 만나는 중" ('살림남')

기사입력 2025-11-29 09:14


[스포츠조선 조윤선 기자] 지상렬이 내년 유부남 대열에 합류할까.

29일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 16세 연하 미모의 쇼호스트 신보람과 핑크빛 분위기를 이어가고 있는 지상렬의 결혼운이 공개된다.

이날 지상렬은 '살림남' 식구인 MC 이요원과 은지원, 박서진을 KBS 구내식당으로 초대해 토크를 나눈다. '살림남' 식구들이 지상렬과 신보람의 관계에 대해 궁금해하며 사귀냐고 묻자, 그는 "따숩게 잘 만나고 있다"며 두 사람의 핑크빛 분위기를 인정한다. 이어 MC들의 "신보람의 부모님은 뵌 적 있냐"는 질문에 지상렬은 뜻밖의 의미심장한 반응으로 모두를 술렁이게 한다.

결혼 선배 은지원과 이요원은 지상렬을 향해 진심 어린 조언을 전한다. 현재 신혼생활 중인 은지원은 "결혼 후 삶이 편해졌다. 아내 덕분에 호텔에 사는 기분이다"라며 팔불출 같은 면모를 보이면서도 "결혼은 두 번 하는 게 더 좋은 것 같다"라는 충격적인 매운맛 발언으로 현장을 초토화시킨다.


이후 지상렬은 형수와 함께 결혼운과 신년 운세를 보기 위해 무속인을 찾아간다. 지상렬의 결혼운을 묻자 무속인은 갑자기 "이놈!"이라며 호통을 치고 "장가갈 마음이 없는 것 아니냐"라는 돌직구를 던져 지상렬을 얼어붙게 한다. 지상렬은 "프러포즈는 한다. 반지가 보인다"라는 무속인의 예언에 기뻐하던 것도 잠시 "시련이 있다"라는 청천벽력같은 이야기에 다시 긴장감이 높아졌다는 후문이다.

또한 은지원, 이요원, 박서진의 점괘도 차례로 공개된다. 무속인은 신혼생활 중인 은지원에게 "2세가 보인다"는 점괘를 날려 현장을 술렁이게 만든다. 뿐만 아니라 이요원, 박서진에 대해서도 충격적인 점괘를 밝혀 스튜디오를 초긴장 상태로 만든다.

과연 무속인이 예언하는 지상렬, 신보람과의 관계와 '살림남' 식구들의 운명은 어떨지 29일(토) 밤 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

