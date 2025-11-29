김준호♥김지민, 2세 시험관 아닌 자연임신 위해 필사적 "술·담배 멀리"

29일(오늘) 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 27회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '태양의 도시'인 '르자오시'에 입성해 일출을 보며 저마다 소원을 빌며 인생 각오를 다지는 모습이 그려진다.
이날 '독박즈'는 새벽 5시부터 기상해 중국에서 가장 먼저 해가 떠오르는 '일출 명소'로 유명한 '천태산'으로 향한다. 뜨겁게 떠오르는 해와, 르자오시의 전경을 한 눈에 담을 수 있는 천태산 '관일대'에 도착한 이들은 "엄청 멋있을 것 같아"라며 설레어 한다. 장동민은 "여기가 새해 첫날 수천 명씩 모여서 기도할 정도로 유명한 곳이래"라고 설명해 모두를 놀라게 한다.
일출을 기다리던 중, 장동민은 "새해 첫날 뜨는 해는 아니지만, 그래도 소원을 빌어볼까? 각자 하나씩 다짐을 해보자!"고 제안한다. 이에 신이 난 '독박즈'는 갑자기 AZ(아재) 댄스를 작렬하고, 이를 지켜보던 김준호는 "세윤이가 왜 우리를 평소에 '개아저씨'(?)로 보는지 이제 알겠다"며 '거울 치료'를 해 웃음을 안긴다.
환장의 티키타카 속, 김준호는 일출을 보더니 "나 김준호는 12월 초부터 담배를 멀리하고, 술을 줄여 '천지민'에게 충성을 다 하겠다"고 다짐한다. 이어 그는 "건강한 2세를 갖기 위해서도 열심히 노력할 것"이라며 강조한다. 홍인규가 "왜 김지민이 아니고 천지민이냐?"라고 묻자, 김준호는 "하늘같은 김지민~"이라고 답해 '사랑꾼 모드'를 켠다. 반면, 장동민은 "됐다! 형이 정말 약속을 지키는지 내가 흥신소에서 사람을 붙여다가 감시할 거다"고 으름장을 놔, 현장을 초토화시킨다.
홍인규는 다시 진지한 표정으로 "얼마 전 '독박투어4' 광주 편을 봤는데, 여행 중 상의 탈의를 했던 김준호 형과 장동민 형의 배를 보며 저렇게 살지 말자는 다짐을 했다"고 폭탄 발언을 한다. 그러면서 그는 "앞으로 운동 열심히 해서 '영포티'가 되겠다"고 말한다. 김대희는 실소를 터뜨리며 "인규야, 그거 좋은 뜻 아니야. 놀리는 말이야~"라고 설명하지만 홍인규를 어리둥절한 표정을 짓는다.
'천태산' 일출 스폿에서 '독박즈'가 빈 소원과 '일출 다짐'이 무엇일지, 그리고 '왕홍 분장'을 한 채 '벌레 먹기' 라이브 방송을 수행할 '최다 독박자'가 누구일지는
29일(오늘) 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4' 27회에서 확인할 수 있다.