‘시그널’·‘헬로고스트’ 이문수, 폐암 투병 중 별세..향년 76세

기사입력 2025-11-29 14:48


‘시그널’·‘헬로고스트’ 이문수, 폐암 투병 중 별세..향년 76세
한국연극배우협회 제공-연합뉴스

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이문수가 폐암 투병 끝에 별세했다. 향년 76세.

29일 한국연극배우협회에 따르면, 이문수는 전날 밤 경기 양평군 소재 병원에서 세상을 떠났다. 2022년 폐암 진단을 받은 그는 그동안 병원을 오가며 치료를 받아온 것으로 전해졌다.

서울예술전문대학을 졸업한 이문수는 1989년 국립극단에 합류해 '시련', '문제적 인간 연산', '세일즈맨의 죽음', '1984', '갈매기', '리어왕' 등 굵직한 연극 작품에 참여하며 연극계에서 탄탄한 입지를 다졌다.

드라마와 영화에서도 꾸준히 활동했다. 2010년 영화 '헬로고스트'와 SBS 드라마 '대물'로 대중에 얼굴을 알렸고, 2016년 tvN 드라마 '시그널'에서는 선 굵은 연기를 선보였다. 또한 2010년에는 연극 및 방송 활동 공로를 인정받아 문화체육관광부 장관표창을 수상하기도 했다.

빈소는 서울 한양대학교병원 장례식장 2호실에 마련됐으며, 발인은 12월 1일 오전 8시 20분, 장지는 에덴추모공원이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

