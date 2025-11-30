'공개열애 2번' 한혜진, 고소현 '5대1 데이트'에 "부러워"

기사입력 2025-11-30 11:05


'공개열애 2번' 한혜진, 고소현 '5대1 데이트'에 "부러워"

'공개열애 2번' 한혜진, 고소현 '5대1 데이트'에 "부러워"

[스포츠조선 김준석 기자] KBS 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서 모델 고소현이 다섯 연하남과 데이트에 나서 한혜진의 부러움을 자아낸다.

12월 1일(월) 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서는 연하남들과 '다섯 번째 누나' 고소현의 5대1 데이트가 펼쳐진다.

한혜진은 "살면서 후배가 부러웠던 적이 별로 없는데, 오늘은 솔직히 부럽다"라며 소현을 질투 어린 눈빛으로 바라봤다.

이에 황우슬혜가 "다음 시즌에 직접 출연해"라며 장난스레 제안했고, 한혜진은 "이미 제작진에게 살짝 이야기해 놓았다. 40대 중·후반 이후로 만들어달라고"라며 시즌2 출연 확정(?) 소식을 전해 웃음을 자아냈다.

소현은 'IT 엔지니어' 상현에게 호감이 있었지만, 상현은 '포토그래퍼' 구본희에게 강한 끌림을 느끼고 있었다.

또한 '피부과 의사' 상원과 '럭비 선수' 지융은 새로 등장한 소현에게 호감을 드러내며, 다섯 연하남과 소현의 5대1 데이트가 러브라인에 어떤 변화를 가져올지 궁금증을 더한다.

한편, '연하우스'에 남겨진 누나들 사이에서도 변화가 예고됐다. '공무원' 무진과 쌍방 호감을 확인했던 구본희는 "오늘 데이트 무진 님이랑 하면 좋고, 아니면 상현 님?"이라며, 자신에게 직진 고백을 했던 상현에 대한 궁금증을 드러냈다.

박지원은 "저한테 관심이 없는 것 같은데 우선 지융 님과 이야기해 보고 싶다. 그런데 지융 님은 영경 님에게 관심 있는 것 같다"라며 고민을 털어놓았다. 이에 본희는 "있으면 어때? 뺏으면 되지! 쟁취하는 것도 사랑이니까?"라며 지원을 응원했다.


누나들이 원하는 연하남의 마음을 쟁취할 수 있을지 궁금증이 높아지는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야' 6회는 12월 1일 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

5.

은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

5.

은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 수비수 탄생 예고, 유럽 5대 리그가 부른다...홍명보호 풀백 '러브콜' 폭주→"분데스-세리에A 구단 지켜보고 갔어"

2.

모든 일정 취소 → 아내&딸 두고 나홀로 30일 출국…메이저리그 계약 임박했나? "형제 같은 존재" 특별한 감사인사까지 [SC포커스]

3.

"미친 거 아냐" 윤도영 일본어 오피셜 발표 '친일구단' 재인증, 일본 전범군 홍보→"중국 죄송합니다" 공개사과

4.

"수준 이하"라던 손흥민 범접할 수 없는 위상..."SON 우승의 가치, 역대 5위!" 메시-호날두와 어깨 나란히, 생애 첫 우승 유니폼 가격 폭발

5.

강백호 영입→페라자까지 왔다! 한화 색깔 진짜 뚜렷해졌다…"2026년은 공격이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.