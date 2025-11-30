'공개열애 2번' 한혜진, 고소현 '5대1 데이트'에 "부러워"

|
[스포츠조선 김준석 기자] KBS 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서 모델 고소현이 다섯 연하남과 데이트에 나서 한혜진의 부러움을 자아낸다.
이에 황우슬혜가 "다음 시즌에 직접 출연해"라며 장난스레 제안했고, 한혜진은 "이미 제작진에게 살짝 이야기해 놓았다. 40대 중·후반 이후로 만들어달라고"라며 시즌2 출연 확정(?) 소식을 전해 웃음을 자아냈다.
한편, '연하우스'에 남겨진 누나들 사이에서도 변화가 예고됐다. '공무원' 무진과 쌍방 호감을 확인했던 구본희는 "오늘 데이트 무진 님이랑 하면 좋고, 아니면 상현 님?"이라며, 자신에게 직진 고백을 했던 상현에 대한 궁금증을 드러냈다.
박지원은 "저한테 관심이 없는 것 같은데 우선 지융 님과 이야기해 보고 싶다. 그런데 지융 님은 영경 님에게 관심 있는 것 같다"라며 고민을 털어놓았다. 이에 본희는 "있으면 어때? 뺏으면 되지! 쟁취하는 것도 사랑이니까?"라며 지원을 응원했다.
누나들이 원하는 연하남의 마음을 쟁취할 수 있을지 궁금증이 높아지는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야' 6회는 12월 1일 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송된다.
narusi@sportschosun.com