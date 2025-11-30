진태현, 마라톤 대회 중 트럭 사고 20대 유망주 사망 소식에 "말도 안…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 진태현이 마라톤 대회에서 사고를 당해 뇌사 상태에 빠졌던 20대 선수가 결국 숨진 소식에 안타까운 심경을 전했다.
진태현은 30일 "오늘은 조금 무거운 소식을 전할까 합니다"라며 "작년부터 마라톤 선수의 양부모가 되어 달리는 딸을 뒤에서 서포팅하면서 엘리트 선수들의 삶을 알아가게 되었습니다. 그들이 어떻게 살아가는지 365일을 어떻게 지내는지 모든 걸 알 수는 없지만 조금은 옆에서 느낄 수가 있습니다"라며 말문을 열었다.
그는 "지난 11월 충북 역전마라톤의 큰 사고로 힘겹게 병마와 사투했던 고 김 선수가 오늘 새벽 하늘나라로 떠났습니다. 다시는 돌아올 수 없지만 이제는 행복하게 달렸으면 좋겠습니다. 좋은 곳에서 평안하길 기도합니다. 남겨진 유가족 모두 잘 이겨내시길 진심으로 기도합니다"라고 고인을 추모했다.
이어 "마라톤 선수의 부모 같은 역할을 하다 보니 남의 일 같지가 않습니다. 딸의 동기 선수여서 계속 소식을 듣고 답답해하면서 지켜봐 온 며칠 기도로 응원했지만 부고 소식으로 숨죽이는 하루입니다"라며 "앞으로 다시는 이런 사고가 일어나지 않게 모두가 철저하게 살펴봐야 할거 같습니다. 누구보다 열심히 운동하려고 했던 2000년생 선수를 하늘나라에 먼저 보내는 이런 말도 안 되는 상황은 다시는 일어나선 안됩니다"라고 안타까운 마음을 드러냈다.
마지막으로 그는 "이 글을 읽고 계신 많은 분들이 함께 위로를 해주시면 참 좋을 거 같습니다. 오늘 떠나는 청년, 정말 열심히 운동하는 선수라고 들었습니다. 그냥 잊히는 선수가 아닌 멋있는 마라토너로 기억되었으면 좋겠습니다"라고 전했다.
이날 청주시 등에 따르면 청주시청 직장운동경기부 소속 20대 A씨는 오전 1시 30분쯤 치료를 받던 병원에서 끝내 숨졌다.
A씨는 지난 10일 옥천군 구간에서 진행된 한 마라톤대회에서 80대 B씨가 몰던 1t 포터 트럭에 치여 머리 등을 크게 다쳤다. 병원으로 옮겨진 A씨는 뇌사판정을 받고 연명 치료를 받아왔다.
A씨는 각종 마라톤 대회에서 우수한 성적을 거두며 유망주로 부상한 선수인 것으로 알려져 더욱 안타까움을 자아냈다.