봉태규, 11살 아들·8살 딸 예쁘게 낳았지만 "날 닮았다는 말 싫어해"
[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 봉태규가 아들과 딸의 솔직한 반응을 공개하며 웃음을 자아냈다.
30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 스페셜MC로 봉태규가 출연했다.
이날 봉태규는 아들, 딸에 대해 언급했다. 특히 아들 시하는 봉태규를 똑 닮았다고.
그러나 봉태규는 "아들이 11살, 딸이 8살이다. 그런데 아이 둘 다 나를 닮았단 얘기를 싫어한다. 아이들이 '아빠가 정말 티비에 나오는게 맞느냐'고 한다. '티비에는 잘생긴 사람들만 나오는데?'라며 의심하더라"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.
또한 이날 봉태규는 사랑꾼 면모를 드러냈다.
봉태규는 과거 '죽으면 아내와 함께 묻히고 싶다'고 말한 것을 두고 "아내가 합장은 그러지 않았으면 좋겠다고 하더라. 너무 무섭다고 했다"며 "아내가 나보다 두 살 어리다. 그래서 내가 먼저 죽을 거 같아서 내 위로 덮어 달라고 했다"고 말했다.
한편 봉태규는 사진작가 하시시박과 지난 2015년 결혼해 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.
