미미 "본명 김미현의 '미'자로 그냥 만든 활동名…처음엔 거짓말인줄 알았다"(요정재형)

기사입력 2025-11-30 22:11


미미 "본명 김미현의 '미'자로 그냥 만든 활동名…처음엔 거짓말인줄 알았…

[스포츠조선 고재완 기자] 오마이걸 미미가 데뷔 초 '샤랄라 막내'에서 지금의 '예능 대세'가 되기까지, 자신이 겪어온 이미지 고민과 전환점을 솔직하게 털어놨다.

미미는 30일 공개된 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'의 '지락실부터 밈PD, 미미가 대세가 되고 있는 이유가 여슌네 (+자막 많음)'이라는 제목의 영상에 등장했다.

영상에서 미미는 오마이걸 데뷔 초 콘셉트를 떠올리며 "미미라는 예명도 단순하게 지은거다. 본명이 김미현인데 가운데 '미'가 들어간다고 해서 '미미'가 됐다. 비니는 본명 배유빈의 '빈'자로 만들어졌었다"며 "처음 들었을때는 거짓말인줄 알았다. '진짜로요?'라고 되물었다"고 털어놨다.

이어 그는 "원래 저는 걸크러시, 보이시한 스타일을 좋아했다. 근데 데뷔할 때는 멤버들이 다 중학생처럼 어려 보이고, 샤랄라한 콘셉트에 날개까지 달고 무대를 했다. 솔직히 너무 막막했다"고 웃으며 "그 전에는 힙합 하고, 기본기 잡고, 그런 춤선을 준비했는데 갑자기 '헤이~ 큐티' 이런 걸 해야 했다. 그동안 연습했던 걸 다 못 쓰게 된 느낌이었다"라며 당시의 당황스러움을 털어놨다.


미미 "본명 김미현의 '미'자로 그냥 만든 활동名…처음엔 거짓말인줄 알았…
무대 위 포지션에 대한 고민도 있었다. 그는 "제가 약간 보이시한 이미지라 팀 전체 콘셉트가 '샤랄라'일 때는 가운데로 나가는 순간 분위기가 확 바뀌더라. 그래서 늘 가장자리, 뒤쪽에 서있던 시기가 길었다"고 했다.

팀의 미래는 한때 불투명하기도 했다. 미미는 "오마이걸이 제대로 히트곡을 내기까지 거의 4~5년이 걸렸다. 그 전까지는 수익이 없어서 '이번 앨범 안 되면 팀이 흩어질 수도 있다'는 얘기를 들었다. 그래서 한 곡 한 곡이 절실했다"고 당시 분위기를 회상하며 "연습생 때도, 데뷔 후에도 하라는 건 무조건 하고, 하지 말라는 건 절대 안 했다. 연습실에는 항상 한 시간 먼저 나갔다. 완전 FM 모범생이었다"고 말했다.

미미 인생의 큰 분기점은 단연 '뿅뿅 지구오락실(지락실)'이다.

그는 "솔직히 저는 그룹 안에서 두각이 크지 않았다고 생각해 '이런 제가 예능 멤버로 뽑힌 게 맞나' 싶었다. 그래서 나영석 PD님 미팅 때 '뭐든 시켜만 주시면 다 하겠다'는 마음으로 갔다"며 "나중에 들으니 PD님이 제 유튜브를 보셨다고 하더라. TV에 나오는 연예인이라기보다, 그냥 일상을 사는 한 사람 같아서 좋았다고 하셨. 두각이 드러난 사람보다 '숨겨져 있는 사람'을 보여주고 싶었다고 들었다"고 전했다.


정재형은 '지락실' 촬영 당시 미미에게 "일 이렇게 많이 하는데 안 힘들어?"라고 물었고, 미미는 "아직 멀었습니다. 아직 배가 고픕니다"라고 답했다. 정재형은 "그 한마디에 내가 2~3주는 버틸 힘을 얻었다. 저렇게 생각하는 후배가 있구나 하는 게 너무 감동이었다"고 회상했다.


미미 "본명 김미현의 '미'자로 그냥 만든 활동名…처음엔 거짓말인줄 알았…
지락실 속 '미미어(어눌한 발음에서 나온 별칭)', 통통 튀는 리액션은 일부러 만든 캐릭터가 아니다. 미미는 "제가 말이 좀 뭉개지는 편인데, 제 방송을 보면서 저도 '무슨 말인지 못 알아듣겠다' 싶었다"며 웃었다. 그럼에도 이은지, 안유진 등 출연진과 제작진이 그의 '있는 그대로의 모습'을 사랑해주면서, 미미는 자연스레 프로그램의 중심 캐릭터로 자리 잡았다.

그는 "첫 예능이고, 나영석 PD님 프로그램이라 너무 떨렸지만 '내가 잘하려고 애쓰기보다, 시키는 건 뭐든 최선을 다하자'고 생각했다. 그래서 촬영 기억도 '힘들었다'보다 '진짜 열심히, 재밌게 했다'가 더 크다"며 "음악도, 예능도 사실 저는 아직 한참 부족하다고 생각한다. 그래서 사람들이 제 무대를 과하게 칭찬해주면 '이거 과평가 아닐까'라는 생각부터 든다. 제 안에 꼰대가 하나 있어서, 항상 '내가 언제부터 그렇게 잘났다고'라고 스스로에게 말한다"고 했다.

정재형은 이런 태도가 미미를 '대세'로 만든 핵심이라고 봤다. 그는 "미미는 소처럼 일하는 사람"이라며 "성실함과 유쾌함이 같이 있는 경우가 드문데, 미미는 방송에서 쓴소리 한마디 없이도 사람을 웃게 만든다. 방송국들이 좋아할 수밖에 없는 캐릭터"라고 치켜세웠다.

미미는 앞으로의 꿈에 대해 "거창하게 뭔가를 이루겠다는 것보다, 오늘 할 수 있는 일을 다 하며 사는 게 제 목표"라면서도 "그래도 '세속적인 것' 좀 더 바라는 건 사실"이라고 특유의 솔직함으로 웃음을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

2.

'재산 600억설' 전현무, '전참시' 회식 쐈다가 인생 최대 위기 "지갑 구멍 나"

3.

'박명수♥' 한수민, 압구정 병원장으로 대박나더니…세상 화려한 개업식

4.

'이다인♥' 이승기, 21개월 딸 최초 공개 "하관은 나, 위는 엄마 닮아"

5.

이은지, 러닝으로 걸그룹 몸매 됐다 "65kg에서 56kg까지 빠져" ('극한84')

연예 많이본뉴스
1.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

2.

'재산 600억설' 전현무, '전참시' 회식 쐈다가 인생 최대 위기 "지갑 구멍 나"

3.

'박명수♥' 한수민, 압구정 병원장으로 대박나더니…세상 화려한 개업식

4.

'이다인♥' 이승기, 21개월 딸 최초 공개 "하관은 나, 위는 엄마 닮아"

5.

이은지, 러닝으로 걸그룹 몸매 됐다 "65kg에서 56kg까지 빠져" ('극한84')

스포츠 많이본뉴스
1.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

2.

'한화 강백호'의 첫 공식 행사…팬들 향한 다짐 "내년 시즌 올 시즌보다 더 좋도록"

3.

[현장인터뷰]'3위' 정정용 감독 "(2026년) 김천 상무, 마지막 한 해…팀 목표로 우승 해보고 싶다"

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.