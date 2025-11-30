추성훈, 제트스키 사고로 응급실行 "잘못 넘어져 뼈 부러져" ('극한84')

[스포츠조선 이우주 기자] '극한84' 추성훈이 뼈 골절로 극한 크루에서 하차했다.

30일 첫 방송된 MBC 예능프로그램 '극한84'에서는 트레일 마라톤에 도전하는 기안84의 모습이 담겼다.

기안84는 "대청호나 뉴욕에서는 혼자 뛰었는데 이번에는 판을 키워서 크루를 모집하려 한다"며 "개인적인 바람을 얘기해보자면 저보다 잘 뛰시는 분이 와야 피드백을 받을 수 있을 거 같고 한 분 정도는 저보다 월등히 잘 뛰시는 분, 한 분은 제가 끌어줄 수 있는 사람이면 좋겠다. 나름 훈수 두는 재미가 있다"고 러닝 크루원 모집에 나섰다.

하지만 기안84는 예상치 못한 극한 상황에 당황했다. 구토까지 한 기안84는 "마라톤인 줄 알고 왔는데 전혀 색다른 고통이었다", "오늘 죽었다 생각하고 책임감으로 완주만 하자는 마음이었다", "지옥이다"라고 토로해 궁금증을 모았다.

기안84의 극한 체험을 함께 보기 위해 유세윤, 곽범, 이은지도 나섰다. 세 사람은 모두 러닝에 푹빠진 러너라고. 유세윤이 이은지를 의심하자 이은지는 "65kg였는데 러닝하고 56kg까지 빠졌다. 10kg 가까이 빠졌다"며 엄청난 러닝의 효과를 입증했다.

유세윤은 기안84에 대해서도 "(러닝한 후) 몸도 군살이 하나도 없고 지방이 다 타서 몸이 너무 예쁘더라"라고 칭찬했다. 이에 기안84는 "괜찮더라. 턱선이 살아나더라"라고 자화자찬했다.

기안84의 크루원은 추성훈, 권화운이었다. 권화운은 등장하자마자 자신의 메달들을 자랑했다. 권화운은 마라톤 입문 6개월 만에 풀코스 마라톤을 3시간 안에 들어왔다는 의미인 서브3을 달성한 것은 물론 1년 만에 풀코스 마라톤 12개를 완주했다. 권화운은 기안84를 보며 러닝에 입문했다고. 권화운은 기안84를 향한 열렬한 팬심을 드러냈다.


드디어 극한 마라톤을 떠나는 기안84. 기안84는 "이시언 형이 그 얘기를 하더라. '네 그림값이 오르지 않도록 조심하라'더라. 위험하다는 얘기"라며 영양제도 든든히 챙겼다.


기안84의 목적지는 남아공이었다. 극한크루가 참가하게 될 극한 마라톤은 사자, 코끼리, 물소 등과 함께 달리는 트레일 마라톤. 기안84는 "걱정되면서도 그게 끌리더라. 위험하지 않으면 재미가 없어서 그런지. 위험한 걸 좋아한다"고 밝혔다.

하지만 추성훈은 목발을 짚고 공항에 나타났다. 추성훈은 "어제 촬영하다 뼈가 두 개 부러졌다. 제트 스키 타다가 이상하게 넘어져서 발이 걸렸다"고 출국 전 급하게 응급실을 다녀왔다고 밝혔다. 수술을 해야 할 수도 있다고. 추성훈은 "도와줄 수 있는 거라도 도와주려고 왔다"고 했지만 기안84는 당황스러운 기색을 숨기지 못했다.

하지만 긴급 회의 끝에 추성훈은 한국에 남기로 했다. 추성훈은 미안한 마음으로 두 사람을 떠나보냈다. 기안84는 "첫 번째 크루원은 이렇게 탈퇴했다"고 씁쓸하게 말했다.

남아공에 도착하자마자 권화운은 기안84를 향한 팬심을 드러냈다. 기안84가 "10kg 더 빼고 싶은데 안 되더라. 이제 나이 들어서 10kg 빼면 쭈글쭈글해지더라"라고 말하자 권화운은 "아니다. 예전이랑 똑같다. 눈코입을 보면 소년미가 있다. 부럽다"고 칭찬해 기안84를 흐뭇하게 했다.

