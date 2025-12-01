“김희선=하나의 장르” 드라마 흥행→아트 프로젝트까지 2025년 올킬 행…

[스포츠조선 조민정 기자] 2025년은 또다시 김희선의 해였다. 드라마, 와인, 아트, 광고까지 스펙트럼을 확장하며 '김희선'이라는 이름 자체가 파급력 높은 브랜드임을 다시 한번 증명했다.
가장 중심에 선 건 TV CHOSUN 월화드라마 '다음생은 없으니까'다. 작품성과 화제성을 동시에 견인하는 이 드라마는 지난 11월 24일 방송분에서 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 2.9%를 기록하며 자체 최고치를 또 경신했다. 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 부문에서도 TOP2에 오르며 플랫폼 전반에서 굳건한 존재감을 보여줬다.
극 중 김희선이 연기하는 '조나정'은 경단녀에서 쇼호스트 워킹맘으로 복귀하며 현실의 무게를 정면으로 마주하는 인물이다. 김희선은 육아·직장·관계의 삼중고를 능청스러운 생활 연기와 세밀한 감정선으로 풀어내며 극의 중심을 확고히 잡았다. 시청자들은 "김희선이 연기하면 일상이 드라마가 된다", "현실 공감의 정수"라며 뜨거운 반응을 보이고 있다.
지난 11월 28일 명동에서 열린 프리미엄 와인 '벨레 그로스 발라드(Belle Glos Balade)' 감사 팬사인회 역시 김희선의 브랜드 파워를 입증한 현장이었다. 김희선은 해당 제품 기획 단계부터 참여했으며 패키지 콘셉트와 제작 전 과정에도 의견을 반영했다. 특히 미국에서 활동 중인 작가 마리아트와의 협업으로 예술적 감도를 높였고 그 결과 1차 물량은 공개 2시간 만에 완판, 긴급 공수된 2차 물량까지 빠르게 소진되는 기록을 세웠다.
김희선의 영향력은 아트 분야에서도 확장되고 있다. 데뷔 30주년을 기점으로 시작한 콘텐츠 디렉터 활동은 이미 3년째 이어지고 있다. SMAG A.T.O 프로젝트를 월 단위로 이어가며 광복 80주년 특별전 'AfterLight ; 그날 이후, 빛이 머문 자리' 등을 통해 한국 현대미술에 대한 관심과 존중을 실제 활동으로 증명했다. 또한 차세대 청년 작가 지원 프로젝트, 글로벌 클래식 기타리스트 콘서트 등 다양한 예술계 협업에도 참여하며 "배우를 넘어 창작자"로서 존재감을 더욱 분명히 했다.
2025년 김희선의 행보는 '김희선이 곧 장르'라는 정의를 재확인한 시간이었다. 드라마·와인·아트·광고 전 영역에서 진정성 있는 결과물을 내놓으며 브랜드 자체의 무게감을 다시 한번 증명했다는 평가다.
한편 '다음생은 없으니까' 7회는 1일 밤 10시 TV CHOSUN에서 방송되며 넷플릭스에서도 만나볼 수 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com